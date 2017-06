Tsiispakhûs Wommels heeft een leerzame 3D Puzzelkoe

Wommels – Het Tsiispakhûs in Wommels heeft tot en met 30 oktober een nieuw stuk in de collectie staan waar ze reuze trots op zijn. Het betreft een door het Bolswarder bedrijf ZWF Ontwerp geheel uit kunststof vervaardigde koe. De koe is gemaakt uit vijf platen kunststof van elk 19 mm dik, naar oude kartonnen anatomie (school)platen van het Frysk Lânbou Museum in Earnewâld. De originele tekeningen van elk 100 x 85 cm zijn volledig in kleur vervaardigd en ooit bedoeld als wand – of schoolplaat voor onderwijs.

Vanaf de eerste kleurplaat met het exterieur van de koe, volgen er vier tekeningen waarbij iedere plaat meer van het inwendige van de koe laat zien tot en met het kalf in de baarmoeder.

ZWF Ontwerp heeft in overleg met museum it Tsiispakhús in Wommels iedere tekening op een kunststof plaat (forex) geprint en elk inwendig orgaan afzonderlijk uit de afgedrukte plaat gefreesd. Op deze wijze is de koe laag voor laag te ontleden en is een unieke puzzelkoe ontstaan.

De achterliggende bedoeling van dit object is de bezoeker te laten zien hoe gras, via de magen en de lange weg door de buik, in melk wordt omgezet. De uit te nemen organen zijn op de originele tekening al genummerd en op de ontworpen legenda zijn deze namen te lezen. Dit moet een leerzame puzzelkoe zowel voor jong als voor oud zijn en de koe staat tot 30 oktober (droog) klaar in museum it Tsiispakhús te Wommels.