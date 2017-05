Opnieuw drie extra matineevoorstellingen Elk Sines

Nijland – Voor wie nog geen kaarten heeft voor muziektheater Elk Sines, er zijn nog eens drie extra middagvoorstellingen (17, 24 september en 1 oktober) toegevoegd aan het speelschema.

De kaartverkoop van muziektheater Elk Sines is ontzettend snel gegaan. Alle 12 avondvoorstellingen zijn inmiddels uitverkocht. Twee weken geleden zijn er vier extra voorstellingen toegevoegd aan het speelschema. Ook deze avonden waren binnen twee weken uitverkocht. Omdat er nog steeds veel vraag is naar kaarten is besloten nog eens drie matineevoorstellingen toe te voegen. De drie extra middagvoorstellingen zijn op zondagmiddag 17 september, 24 september en 1 oktober aanvang 15:30 uur. Dit zijn écht de allerlaatste kaarten.

De voorstelling over de familie Huitema op de locatie van Hidaard speelt van 14 september tot en met 1 oktober. Het cafe in the middle of nowhere was jarenlang een begrip in Friesland dankzij Tjerkje Huitema, zij zwaaide de scepter van 1961 tot en met 1989. Actrice Klaasje Postma vertolkt de rol van Tjerkje Huitema.

Kaarten zijn te bestellen via de website: http://theaterdeklieuw.nl/kaarten/

Over Elk Sines

In Elk Sines wordt de theaterbezoeker meegenomen, terug in de tijd, naar het beroemde Café De Klieuw, waar Tjerkje Huitema de scepter zwaait. De streng katholieke opvoeding heeft haar gevormd tot wie zij is. Een eigenzinnige vrouw, die benadrukt dat een mens niet alleen rechten heeft, maar ook plichten. Het zijn vooral die plichten die haar doen besluiten in De Klieuw te blijven in plaats van haar geliefde te volgen naar Amerika.

Haar zuster Anna, opgegroeid onder hetzelfde katholieke regime, volgt wel de liefde van haar leven. Zij neemt het recht in eigen hand en vertrekt om samen te wonen met een “verboden liefde”. De beide zusters verliezen elkaar uit het oog. Sterker nog; weigeren elkaar te zien. Maar als Anna gedesillusioneerd terugkeert naar De Klieuw, strijkt Tjerkje de hand over haar hart en laat haar weer deel uitmaken van de familie. Echter, er is teveel gebeurd om weer in pais en vree samen te werken. Keiharde confrontaties en messcherpe dialogen zijn het gevolg.