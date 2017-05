Streekboermarkt in Sneek met beroepsvisser Freerk Visserman

SNEEK – Vanaf deze week is het visseizoen voor beroepsvisser Freerk Visserman van start gegaan. Freerk Visserman is de laatste beroepsvisser van Heeg, van oudsher het palingdorp bij uitstek. Aanstaande vrijdag vertelt hij tijdens de Streekboermarkt bij de Welkoop in Sneek tussen 16:00 en 17:30 uur over zijn beroep en de duurzame visserij op snoekbaars.

In 2009 nam hij het vissersbedrijf van zijn vader over. Eerder reisde hij de wereld rond. Juist het reizen bracht hem er toe visser te worden. De vrijheid en het leven buiten bevielen hem. En zoals hij het zelf zegt. ‘Als je visser bent, weet je zeker dat je altijd buiten bent.’

Het werk als beroepsvisser is een echte seizoensbaan. Tijdens de winter wordt er vanwege de lage temperatuur van het water niks gevangen en daarom ook niet gevist. De winter hebben we inmiddels achter ons gelaten en de eerste paling is alweer gevangen. Maar voor de snoekbaars was het nog even wachten. Tot de laatste zaterdag van de maand mei hanteert de overheid een gesloten seizoen voor de vangst op snoek en snoekbaars. Tijdens deze periode krijgen de vissen de tijd om kuit te schieten en zich voort te planten. Alle vissen die wel gevangen worden in deze periode moeten worden teruggezet.

De eerste snoekbaarzen zijn inmiddels gevangen. En dat laat Freek Visserman in samenwerking met de Streekboer graag aan het publiek zien. Aanstaande vrijdag geeft hij bij de Welkoop in Sneek tijdens de Streekboermarkt een demonstratie en laat hij liefhebbers zijn snoekbaarskibbeling proeven. ‘Ik maak kibbeling van de snoekbaars die te vergelijken is met wat mensen gewend zijn. Alleen dit is beter! Niet gefrituurd en gewoon in de koekenpan bereiden. Anders is het zonde van de vissmaak.”

Benieuwd naar het beroep van 1 van de 14 laatste beroepsvissers van Friesland? Kom vrijdag naar de Streekboermarkt bij de Welkoop in Sneek tussen 16:00 en 17:30 uur!