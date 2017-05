Nederlanders en het weer

Sneek – Soms wordt het ge-OH in Nederland tot een kunst verheven. Zoals dat het geval is wanneer het KNMI een code geel afgeeft of de Sneker Weerman waarschuwt voor mogelijke risico’s van het laten doorgaan van een avondvierdaagse, en er gebeurt achteraf niets.

Toegegeven aan alle criticasters: vroeger liepen wij ook in een flinke bui of zelfs onweersbui onze tien kilometer ongeacht het weer. Maar dat had niets te maken met stoerheid, maar meer met de stand van de techniek. De weerprofeten hadden zo’n slordige vijftig jaar geleden domweg niet de mogelijkheden om mensen via massacommunicatie te waarschuwen voor potentieel gevaarlijke situaties. Nu wel.

Maar dat is eigenlijk ook niet het issue. De centrale vraag is of een organisatie die een evenement organiseert, waaraan bovendien voornamelijk kinderen meedoen, het risico kan en mag nemen om een evenement doorgang te laten vinden ondanks het feit dat weerinstanties de seinen op oranje of rood zetten.

Wij Nederlanders hebben de neiging, ook al voor de komst van de social media, om overal een mening over te hebben, daarbij (vaak) niet gehinderd door enige kennis over het betreffende onderwerp. We vinden dat gewoon en dus is het zo. Maar kunnen wij door naar de lucht te kijken het weer voorspellen? Of door de app Buienradar te raadplegen kijken wat er qua weer voor ons in het vat zit. In veel gevallen kunnen we een paar uur vooruit kijken wat ons qua weer te wachten staat. Maar voor onweer is dat nu net niet het geval.

Onweer kan, wanneer de omstandigheden daar naar zijn, spontaan ontstaan in bijvoorbeeld Sneek, doorgaans gepaard met forse hoeveelheden neerslag (regen en hagel), terwijl er tien kilometer verderop niets aan de hand is. Gevolg: iedereen buiten die cirkel van tien kilometer blèrt via Twitter en Facebook dat die waarschuwing weer helemaal overbodig was en dat ze dat al lang hadden gezien via Buienradar. Sommige buien waar naar alle waarschijnlijkheid onweer in zit kunnen we van verre al zien aankomen, maar niet allemaal, want een onweersbui kan in een situatie zoals gisteren het geval was ook spontaan ontstaan door de instabiele atmosfeer, waardoor deze pas op het allerlaatste moment zichtbaar is op de weer-apps.

Gisteren bleven we in het noorden van onweersbuien verschoond, op een enkele klap kort na het middernachtelijk uur na. Maar wat als er nu wel een hele forse onweersbui zou zijn ontstaan om een uur of acht ’s avonds, zeg maar tijdens een avondvierdaagse? Dan is de beer los. Paniek bij de organisatie en de duizenden deelnemers, verwijten achteraf dat men beter had moeten waarschuwen…..enz. Dan zijn de weerprofeten de gebeten hond.

Beter de put te dempen zolang het kalf nog niet verdronken is.

Wim Walda