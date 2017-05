Deed I Do nieuwe band in IJlst

IJlst – DeeD I Do is een nieuwe band uit IJlst. Geïnspireerd door de Rockschool IJlst, waarbij alle vier bandleden betrokken zijn. Het repertoire is breed. Van toegankelijke jazzstandards tot soulvolle songs. Van jaren zeventig & tachtig-hits tot nummers tot eigen voorkeuren van de muzikanten.

Bezetting

Zangeres Karin Stam uit IJlst. In haar eilander tijd zong ze met de Terschellinger beroemdheid Hessel. Met hem deed ze ook de stadionconcerten (Ahoy, Vredenburg, Thialf etc.). Daarnaast zong ze in de band Jazz for a Date en in BAZ (Band aan Zee). Met de overgebleven leden van The Scene zingt ze momenteel, samen met Manuela Kemp, in The Cheddar Headz. Met deze band sloot ze vorig jaar de succesvolle SamenLoop Sneek af.

Lammert Postma uit IJlst neemt de bas en de aanvullende zangpartijen voor z’n rekening. Lammert is muziekdocent en speelt momenteel in Triple-A en Dutch Roots. Deze doorgewinterde en veelzijdige muzikant speelde voorheen in Communication Breakdown, Purple Haze, Pragma, Red Cliff Band, Clip, Stakato en duo Cheers.

Drummer Jan Bons uit Sneek is slagwerkdocent en kan terugkijken op een al even rijke carrière. Op 10-jarige leeftijd begonnen als leerling-tamboer bij de roemruchte Rhythm Stars speelde hij vervolgens in bands als Nice and Easy en 3Us&Co, Fabian en de Watergate Scandals. Jan was 18 jaar slagwerker bij de Blauhûster Dakkapel en speelt momenteel bij Triple-A.

Peter Miedema uit IJlst speelde op Terschelling samen met z’n partner Karin in Jazz for a Date en BAZ en daarvoor in de Terschellinger Dixieland Society. Begonnen als drummer switchte hij 20 jaar geleden naar keyboard/piano. Qua sound pendelt hij tussen de (good-old) piano, Fender Rhodes en Hammond.

DeeD I Do ontvangt jullie graag in ’t Honk op 16 juni! Tot ziens!