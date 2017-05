LSC 1890 JO9-1 (F1) voorjaarskampioen Hoofdklasse

Sneek – LSC 1890 JO9-1 is afgelopen zaterdag kampioen geworden in de hoofdklasse. Thuis werd Hardegarijp met 4-1 verslagen. Het team wist in totaal 22 punten te bemachtigen in de competitiewedstrijden tegen Be Quick Dokkum, Zeerobben Harlingen, Burgum en Hardegarijp. In 2016 wisten de jonge mannen ook het najaarskampioenschap te bemachtigen.

Zondagochtend gaf F1 acte de presence in Amsterdam bij de Amsterdamsche Football Club. Onder zomerse omstandigheden wisten de Sneker voetballers de 2e plaats te bemachtigen. Achtereenvolgens werden Kampong Utrecht, Be Quick Haren, de organiserende thuisclub AFC, HBS Den Haag en Volendam verslagen. Na alles te hebben gegeven was in de finale Victoria uit Loosdrecht te sterk.

Op de foto: voorste rij: van links naar rechts: Kobus Bruinsma, Julian van der Werf, Moos Strikwerda, Kris Yntema, , Mats Gerritsen. Middelste rij: Theun de Bruijn, Kevin Smit, Harmen-Jan Goorhuis, Kevin Knigge. Achterste rij: Johannes Strikwerda (leider), James Kabulu (assistent coach) en Niels de Bruijn (coach).