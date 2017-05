KV De Waterpoort wint opnieuw van koploper

Sneek – Afgelopen zaterdagmiddag speelde KV De Waterpoort 1 tegen KV OWK 1 op een zonovergoten Schuttersveld. Het was een spannend duel dat eindigde in een 16-15 overwinning voor de korfballers uit Sneek.

OWK uit Oostwold had zich eerder in de competitie al verzekerd van het kampioenschap in de 1e klasse. De Waterpoorters konden door winst hun kans op de tweede plek vergroten. Al snel bleek dat OWK een zware wedstrijd voor de boeg had. De Waterpoort nam vanaf het begin het heft in handen en bleef gedurende de eerste helft aan de leiding. Er werd gerust met een voorsprong van 9-7. In de tweede helft bleef OWK weerstand bieden maar de Waterpoort had te veel overmacht. Dit resulteerde in een eindstand van 16-15.

Mede dankzij deze overwinning is het voor het eerst sinds begin jaren tachtig dat De Waterpoort met een 2e plek in de eerste klasse zo hoog in de competitie eindigt. Na de zomerstop zal de selectie van De Waterpoort een nieuwe gooi doen naar het kampioenschap.