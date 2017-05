Wigle Engelsma exposeert in Museum Hindeloopen

Hindeloopen – De ruimte van het water, fascinerende wolkenluchten, oude schepen en karakteristieke plekjes in havenplaatsen, dit zijn de favoriete onderwerpen voor het werk van Wigle Engelsma. ’s Zomers zwerft hij met zijn schip door onder andere Nederland en Denemarken. De indrukken, die hij tijdens zijn vaartochten opdoet, legt hij vast in snelle schetsen. Later werkt hij deze in zijn atelier uit in acrylverf, pastel of conté op linnen, zeekaarten of oud zeildoek. Zijn vormgegeven reiservaringen zijn deze zomer te bezichtigen in Museum Hindeloopen.

Wigle tracht in zijn schilderijen en tekeningen zo goed mogelijk de sfeer, die hij tijdens zijn reizen ervaren heeft, over te brengen. Dit is voor hem belangrijker dan het weergeven van de werkelijkheid. Met een krachtige, expressieve penseelstreek legt hij zijn indrukken vast op het doek. Hij maakt op verrassende wijze gebruik van kleur, wat de beleving nog intenser maakt. Soms geeft hij met slechts een enkel accent de ruimte van het water of de lucht aan. Mede door het weglaten van details neigen zijn schilderijen soms naar een abstracte vormgeving.

Naast schilderijen en tekeningen maakt Wigle beelden van mensen, dieren en schepen. Ook hier is de expressie voor hem belangrijk en dat resulteert vaak in robuuste, gestileerde beelden. In zijn beelden verwerkt hij allerlei materialen naast elkaar, zoals hout, steen, ijzer, messing, brons, lood of roestvrij staal. Maar ook machineonderdelen en oude gereedschappen krijgen in zijn driedimensionale werk een nieuwe functie. Deze geven zijn beelden een aparte draai.

Schilderijen en beelden van Wigle Engelsma zijn te zien van 10 juni t/m 18 september in Museum Hindeloopen, Dijkweg 1, Hindeloopen. Museum Hindeloopen.nl