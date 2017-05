Thematour over duurzaam wonen in een oud huis

Workum – Voor iedereen die op zoek is naar specifieke kennis over energiebesparende maatregelen organiseert de Nationale Duurzame Huizen Route thematours. Op zaterdag 10 juni is de thematour ‘Nul-op-de-meter in een oud huis’ in Workum. De familie Meerwijk uit Workum stelt haar woning open en laat tijdens de rondleiding haar duurzame woning zien. Er is plek voor acht geïnteresseerden om met de excursie mee te gaan en meer te leren over energie opwekken.

In de landerijen van Workum staat het huis van de familie Meerwijk uit 1920, dat bíjna een Nul-op-de-Meter huis te noemen is. Het huis is gasloos, maar verbruikt nog wel een beetje kWh per jaar. Zonnepanelen sieren alle daken en de warmtepomp verwarmt het huis met aardwarmte. Rob Meerwijk deelt graag zijn ervaringen over de weg naar een NoM-huis. De thematour ‘Nul-op-de-meter in een oud huis’ vindt op zaterdag 10 juni plaats om 10.00 uur in Workum.

In samenwerking met de provincie Friesland organiseert de Duurzame Huizen Route in totaal twaalf thematours in Friesland. In juni zijn er nog woningen te bezoeken, o.a. in Oranjewoud en Berltsum. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven voor de tours op www.duurzamehuizenroute.nl.