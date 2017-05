Sneker onderneemster levert eerste Frisian Guides af

Sneek – Op dinsdag 23 mei hebben de 13 cursisten van The Frisian Guide Agency uit handen van wethouder Maarten Offinga het diploma ‘Gids in Friesland’ in ontvangst mogen nemen. Daarmee zijn zij de eerste gediplomeerde gidsen van Friesland. In de afgelopen drie maanden zijn ze in een zeer intensief programma klaargestoomd om groepen bezoekers in het Nederlands, Duits, Engels of zelfs Italiaans te laten kennismaken met onze mooie provincie, en met name Súdwest-Fryslân. De cursus kwam tot stand met steun van de gemeente.

Frisian Guide Agency is een initiatief van Jeannette Ritchi, eigenaar organisatiebureau ‘Sneek op Maat’, dat bijzondere uitjes en toeristische arrangementen verzorgt voor particulieren en bedrijven. Zij ondervond dat goede gidsen nauwelijks of niet te vinden zijn. “In veel plaatsen, waaronder Sneek, zijn wel heel goede en enthousiaste stadsgidsen, maar gidsen die een groep in de hele provincie kunnen begeleiden waren er tot nu toe niet”, aldus Ritchi.

Culturele Hoofdstad

Zij merkte dat er wel behoefte bestaat aan goede meertalige gidsen, zeker ook met het oog op Culturele Hoofdstad 2018, wanneer Friesland vele tienduizenden extra bezoekers uit binnen- en buitenland mag verwachten. Ritchi: “Denk bijvoorbeeld aan het muziekfestival ‘At the Watergate’. Er komen dan duizenden jongelui naar Sneek. Het zou toch prachtig zijn als we die wat meer van Friesland kunnen laten zien.”

Zij vond een luisterend oor bij de gemeente Súdwest-Fryslân. De gemeente ziet goede geschoolde gidsen als een versterking van het toeristisch aanbod in de regio en daarmee als een extra stimulans voor de toeristische sector die van groot belang is voor de werkgelegenheid in onze regio. De gemeente besloot om Frisian Guide Agency te ondersteunen bij het opzetten van een cursus voor gidsen.

Belangstelling

De belangstelling om aan de cursus deel te nemen was groot. Zestig mensen meldden zich aan. Daaruit werden 13 mensen geselecteerd, rekening houdend met onder andere ervaring, talenkennis en beschikbaarheid. Zij begonnen in februari aan een breed opgezette cursus, waarin aandacht werd besteed aan een groot scala aan Friese onderwerpen uit heden en verleden, inclusief een aantal excursies. Op 23 mei werd de cursus feestelijk afgesloten met de diploma-uitreiking door wethouder Maarten Offinga. “Je bent als gids nooit volleerd, maar deze groep heeft nu wel een heel stevige basis om groepen bezoekers veelzijdig te informeren over Friesland. De groep is bovendien zo enthousiast dat ze zelf besloten hebben om voorlopig nog regelmatig bij elkaar te komen om kennis en ervaringen uit te wisselen”, zegt Ritchi.

Inmiddels zijn er diverse aanvragen. Vooral vanuit Duitse touroperators bestaat veel belangstelling voor de diensten van Frisian Guide Agency. Daarnaast zijn de gidsen beschikbaar voor de toeristen die Friesland aandoen per cruise- of passagiersschip. Ook zijn er afspraken met de organisatie van Culturele Hoofdstad 2018 om gidsen te leveren voor bezoekers en persreizen. Er lijkt dan ook voldoende werk te zijn voor de gidsen.