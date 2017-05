Expositie Engelsma en Van der Meulen bij Bax Kunst

Sneek – Van 3 juni tot en met 15 juli 2017 exposeren Wigle Engelsma en Jan van der Meulen met schilderijen, steendrukken en objecten. Een expositie die in het teken staat van het 25-jarig bestaan van de Galerie: Beide kunstenaars exposeren er regelmatig in Sneek. De expositie wordt op zaterdag 3 juni om 16.00 uur geopend.

Wigle Engelsma

Waar Galerie Bax Kunst haar 25-jarig bestaan mag vieren, valt kunstenaar over Wigle Engelsma hetzelfde te zeggen. Wigle is in 1992 afgestudeerd aan de academie Vredeman de Vries en heeft dus ook in 2017 een jubileum, want dan werkt hij 25 jaar als zelfstandig Beeldend Kunstenaar. De meeste inspiratie doet Wigle op tijdens het rond varen met zijn platbodem over de Friese meren, Zeeuwse wateren, Nederlandse, Duitse en Deense wadden en de Oostzee. Hij heeft zich gespecialiseerd in maritieme tekeningen, schilderijen in diverse technieken en ruimtelijke sculpturen van toegevoegde materialen zoals: staal, oud gereedschap, hout en schroot.

Jan van der Meulen

Van de inmiddels 81-jarige alleskunner zijn bijzondere ingetekende steendrukken te zien. Door het subtiele karakter vormen zij een soort landschappen, die natuurlijk wel in de zo kenmerkende stijl van Jan van der Meulen gemaakt zijn. De kunstenaar keert na verhuizingen buiten Friesland terug in Burgum, begin jaren ’90. Sinds deze tijd werkt Jan veelvuldig met Peter & Redmer Bax samen. Meerdere malen heeft hij er geëxposeerd, solo en in groepsverband. Samen zijn er talloze kunstprojecten uitgevoerd.

De expositie opent zaterdag 3 juni om 16.00 uur en duurt t/m 15 juli 2017.