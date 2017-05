Wetterskip: Rijden op asfalt van wc-papier

Leeuwarden – Wetterskip Fryslân kan uit afvalwater een nieuwe grondstof maken. Dat laat het Friese waterschap zien op de dijk van Ameland. Daar is maandag 22 mei een proefstrook asfalt gestort waarin cellulose, gewonnen uit wc-papier, is verwerkt. Het asfalt voldoet aan alle veiligheidsnormen.



‘De toepassing in een proefstrook asfalt op de dijk van Ameland is bijzonder omdat Wetterskip Fryslân daarmee laat zien dat het in staat is haar eigen grondstoffen uit afvalwater te produceren’, aldus Egbert Berenst, lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân. Het waterschap kan, als opdrachtgever, dit weer toepassen of voorschrijven in eigen werken. Op deze manier worden de rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) een soort grondstoffenfabriek. Egbert Berenst: ‘Hiermee toont Wetterskip Fryslân zich een duurzaam én verantwoord ondernemer!’

Co2 uitstoot verminderen

De cellulose is gebruikt bij de bereiding van asfalt in de asfaltcentrale. Door deze toe te voegen tijdens de productie van asfalt wordt ‘ontmengen’ van asfalt tijdens opslag en transport voorkomen en daarmee de kwaliteit van het asfalt verhoogd. De grondstof cellulose, gewonnen uit wc-papier, is uit het afvalwater van de rwzi’s gezeefd. ‘Die cellulose kan houtvezels en/of oud papier vervangen, waardoor er minder bomen hoeven worden gekapt en de CO2 uitstoot kan worden beperkt’, zegt Egbert Berenst.

In september 2016 werd bij wijze van proefproject al asfalt, waarin cellulose uit afvalwater is verwerkt, in een fietspad ter hoogte van Jelsum. Inmiddels is het terugwinnen van wc-papier en opwerken ervan tot de bruikbare grondstof cellulose geoptimaliseerd door BWA, KNN Cellulose, Wetterskip Fryslân en Noorderzijlvest.

De productie en aanleg van het asfalt is gerealiseerd door Wetterskip Fryslân, aannemers- combinatie Van den Herik-Jansma, asfaltcentrale Kootstertille, Asfalt Kennis Centrum, KNN Cellulose en BWA.

FOTO-ONDERSCHRIFT: Wetterskip Fryslân heeft een proefstrook asfalt gestort waarin cellulose, gewonnen uit wc-papier, is verwerkt. Het asfalt voldoet aan alle veiligheidsnormen.