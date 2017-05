Waterpoort en Tonnemafabriek genomineerd voor It Moaiste fan Fryslân

Sneek – De Waterpoort en de Tonnemafabriek zijn genomineerd voor It Moaiste fan Fryslân. Molen de Rat uit IJlst is ook genomineerd.

Er is een top 100 samengesteld uit 300 inzendingen. De bezienswaardigheden doen mee in verschillende categorieën. De Waterpoort in de categorie Iconen, Molen de Rat in Erfgoed en de Tonnemafabriek in Werken. Met de top 100 die nu bekend is wordt voor culturele hoofdstad routes samengesteld voor toeristen.

Per onderdeel kan via de website de persoonlijke favoriet worden gekozen. In juli volgt dan de strijd tussen de eerste plekken van elke categorie om It Moaiste fan Fryslân.