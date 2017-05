Wandelexcursie ‘volop voorjaar in het Rysterbosk’

Rijs – In Gaasterland, dichtbij het dorp Rijs, ligt het Rysterbosk. Een oud wandelbos met statige lanen. Op zondag 28 mei van 09.30 tot 11.30 uur organiseert It Fryske Gea hier een wandelexcursie.

Tijdens de wandeling is er aandacht voor alles wat het voorjaar brengt, maar er wordt ook stil gestaan bij de rijke historie van het bos. Het Rysterbosk is een echt familiebos. De plek om een korte wandeling te maken en te genieten van het uitzicht over het IJsselmeer Natuurgids Piter Dijkstra laat u holle bomen zien waarin vleermuizen hun plek vinden. Ook reeën en dassen voelen zich er thuis en laten hun sporen achter die we tijdens de excursie kunnen vinden. Onderweg zal er gestopt worden om te genieten van een kopje koffie bij Mirnserklif (wel voor eigen rekening). Opgave is mogelijk tot vrijdag 26 mei 15.00 uur via 0511 53 96 18 (zolang er plek is). Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas, niet-leden betalen € 4,- (t/m 12 jaar € 2,-).

Langs slaapplaatsen van reeën en vleermuizen

Het Rysterbosk is al in de 17e eeuw aangelegd en er staan ontzettend oude “woudreuzen”. Grote dikke eiken en beuken die het bos een statig karakter geven. De gids laat holle bomen zien, waarin vleermuizen hun plek vinden. Ook reeën en dassen voelen zich thuis in dit bos en laten hun sporen achter. Tijdens de wandeling wordt er met zijn allen gezocht naar sporen.

Terug naar de tijd van Napoleon

Er is veel over de historie van het Rysterbosk te vertellen. In 1849 is er een steenkist gevonden die stamt uit de jonge steentijd. Dit geeft aan dat in de jonge steentijd er al mensen leefden. De steenkist zelf is er niet meer, een plaquette geeft nu deze plaats aan. In het bos staat verder een vredestempeltje dat opgericht is in de tijd van Napoleon.

Foto Dico de Klein /It Fryske Gea