Nieuw adres, nieuw smoel…

En daar zit je dan, als huid- en oedeemtherapeut, een tikje beteuterd, naast een cliënt. Zijn been wordt behandeld vanwege lymfoedeem. Dat ontstaat wanneer vocht niet meer wordt afgevoerd, doordat bijvoorbeeld de lymfklieren zijn verwijderd. Manuele lymfdrainage is in het begin prettig, maar gaande weg kan het een gevoelige aangelegenheid zijn. Desondanks kreeg ik in klare woorden te horen, wat hij van onze locatie in het gezondheidscentrum aan de Simmerdyk vond. We hadden een goede naam maar waren niet zichtbaar. De website en de wachtruimte van de praktijk, deden volgens hem afbreuk aan wat we deden en waar we voor staan. Fantastische directheid. En ik wist dat hij gelijk had!

Wat begon als een praktijk voor huid- en oedeemtherapie met mij als enige huidtherapeut is uitgegroeid tot een praktijk waar meer lasers staan dan in een gemiddelde Be(kende) kliniek.

Door het gebruik van innovatieve producten, zoals OBAGI Medical, ZO Medical en ZO Skin Health en de variëteit aan lasers en apparatuur is de vraag naar cosmedische huidverbetering sterk toegenomen. Daarnaast behandelen wij, met inmiddels vier huidtherapeuten, een enorme groep lymfoedeem- en acnecliënten. En een vierde grote pijler is natuurlijk de ongewenste haargroei.

Naarmate een praktijk groeit, groeien ook de verwachtingen. Ik vind het nodig en ook fijn om hieraan te voldoen. Het was tijd voor een nieuw smoel. De desbetreffende cliënt begreep dan ook meteen wat ik bedoelde toen ik zei dat we een prachtig nieuw smoel zouden gaan krijgen. We gaan namelijk verhuizen!

We vertrekken in juli naar Simmerdyk 4 te Sneek. Tevens krijgt ook de website een make-over. Ons nieuwe pand en alle behandelmogelijkheden laten we zien op de Open Dag in september. Ook een huidkliniek heeft wel eens een “nieuw smoel” nodig. Dat houdt het bedrijf gezond en mooi!

Patrice van Schuppen, huidtherapeut // www.vanschuppenhuidtherapie.nl