Miljoenen naar Sneek voor Yacht Builders Academy

Sneek – De Yacht Builders Academy kan haar plannen uitvoeren. Vandaag werd bekend dat het Regionaal Investeringsfonds mbo 790.000 euro investeert in het initiatief. Hiermee is de financiering van de Yacht Builders Academy rond. In Friesland is er vraag naar meer en goed opgeleide vakmensen in de scheeps- en jachtbouw. Onderwijs, bedrijven en overheid bundelen in de Yacht Builders Academy hun krachten om samen deze uitdaging op te pakken. Op de opleidingswerf van ROC Friese Poort in Sneek werd vandaag het logo van de Yacht Builders Academy onthuld. Tijdens een pitch benadrukten verschillende partners nog eens het belang van dit initiatief voor de scheeps- en jachtbouw in Friesland en Nederland.

Yacht Builders Academy

De Yacht Builders Academy maakt zich sterk voor de jachtbouw in Fryslân. Met actuele, innovatieve praktijkopleidingen die aansluiten op de praktijk. En door te voorzien in de toenemende vraag naar goed opgeleid personeel in de jachtbouw. In de komende vier jaar wil de Yacht Builders Academy zich ontwikkelen tot hét mbo kenniscentrum voor innovatie en vakmanschap in duurzame jachtbouw. De Yacht Builders Academy komt voort uit de bedrijfsopleiding die ROC Friese Poort en De Vries Scheepsbouw sinds 2011 aanbieden op de werf in Makkum. Bij de Yacht Builders Academy zijn inmiddels 36 partners uit het onderwijs, bedrijfsleven en de overheid aangesloten. De komende jaren wordt daarin nog groei verwacht.

Impuls van 2,3 miljoen voor Friese economie

De totale investering voor de Yacht Builders Academy, zo’n 2,3 miljoen euro, betekent een mooie impuls voor de Friese economie. Overheden, onderwijs en bedrijfsleven dragen hieraan bij. Er wordt ingezet op een groei van het aantal studenten en cursisten van 185 naar 370 in 2021. Zonder deze extra inspanning zijn er in de toekomst onvoldoende maritieme vakmensen. Afgestudeerden hebben een grote kans op werk. Dat blijkt ook wel uit het aantal partners dat bij de Yacht Builders Academy is aangesloten. Studenten van de bedrijfsopleiding van ROC Friese Poort en De Vries Scheepsbouw vonden binnen drie maanden een baan.

Samen opleiden in de praktijk

De mbo-opleidingen van de Yacht Builders Academy ontwikkelen ROC Friese Poort en het bedrijfsleven samen. Op de werf van De Vries Scheepsbouw in Makkum of op de opleidingswerf van ROC Friese Poort in Sneek leren studenten het vak in de praktijk. Met de nieuwste technieken en materialen werken ze aan luxe jachten. Zo leren zij topkwaliteit leveren. “Als het aan ROC Friese Poort ligt ontwikkelen we in de toekomst alleen nog maar opleidingen in samenwerking met bedrijven in onze omgeving. Alleen samen kunnen we voldoen aan de behoefte in de regio.”, aldus Micha van Akkeren, voorzitter college van bestuur ROC Friese Poort. Een van de andere projecten in de regio Zwolle waarin ROC Friese Poort partner is, “Top Centrum E-commerce”, kreeg vandaag ook subsidie uit het Regionaal Investeringsfonds.

Unieke opleidingen

Jongeren en volwassenen kunnen op de Yacht Builders Academy unieke jachtbouwopleidingen of –cursussen volgen. De opleiding Scheeps- en Jachtbouw wordt bijvoorbeeld alleen in Sneek en Rotterdam aangeboden. Uniek is de opleiding voor Jachtschilders niveau 4, die in ontwikkeling is. ROC Friese Poort is de enige aanbieder van opleidingen in de Watersportindustrie in Nederland.