TeamUp vluchtelingenwerk zoekt vrijwilligers in Sneek en Balk

Sneek – TeamUp, een gezamenlijk project van War Child, Save the Children en UNICEF Nederland voor gevluchte kinderen in Nederland is hard op zoek naar professionele en enthousiaste vrijwilligers. Het project start vanaf het begin van de zomer in Sneek en Balk.

Kinderen die moeten vluchten voor oorlogsgeweld maken vaak vreselijke dingen mee in het thuisland en tijdens het vluchten zelf. Eenmaal in Nederland aangekomen, kunnen ze hun nare ervaringen niet zomaar verwerken. Kinderen hebben hier ondersteuning bij nodig. War Child, Save the Children en UNICEF Nederland hebben jarenlange ervaring met het opvangen en begeleiden van kinderen die aan vreselijke omstandigheden zijn blootgesteld. Deze expertise is gebundeld in TeamUp. Het project TeamUp is er dan ook op gericht kinderen via sport, spel en dans weer even kind te laten zijn en ze veiligheid, structuur en ontspanning te bieden. De activiteiten worden op vaste tijden gehouden en zijn opgezet om kinderen weer vertrouwen in zichzelf en in anderen te geven. Goed opgeleide begeleiders spelen daarbij een cruciale rol.

Het project draait nu al succesvol in acht verschillende AZC’s door het hele land. Dit jaar wordt het project uitgebreid naar meer dan 30 locaties, waaronder Sneek en Balk. In Sneek verblijven momenteel ongeveer 60 kinderen en tieners, en in Balk bijna 70. Om zoveel mogelijk kinderen de mogelijkheid te geven mee te doen aan de activiteiten van TeamUp is een grote behoefte aan gemotiveerde vrijwilligers. Op 9 en 10 juni krijgen de aangemelde vrijwilligers al hun eerste training.

Projectleider Ernst Suur (War Child): ‘’Met TeamUp organiseren we gestructureerde recreatieve sport-, spel- en dansactiviteiten die op speelse wijze de sociaal-emotionele ontwikkeling van gevluchte kinderen versterken. Dat gebeurt elke week aan de hand van een methode, die ervoor zorgt dat kinderen zich kunnen ontspannen, veilig voelen en hun emoties kunnen uiten. Naast de kinderen en vrijwilligers is ook het COA enthousiast over de activiteiten. Daarom is TeamUp zeer gemotiveerd om door te gaan en daar hebben we hulp van vrijwilligers bij nodig.’’

Geïnteresseerden van 21 jaar en ouder die voldoen aan het profiel kunnen zich nu aanmelden via: http://www.warchild.nl/vacature-teamup

foto: Merijn Roubroeks