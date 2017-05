Meteo Consult: Mogelijk hittegolf op komst

Sneek – Wegens verblijf van de Sneker Weerman in de US of A moeten we ons tijdelijk even behelpen met de voorspelling van Meteo Consult. Sinds zondag is het zonnig en vrij warm voorjaarsweer en het lijkt erop dat het zomers aandoende weertype nog een tijdje blijft aanhouden. Vanaf vrijdag wordt het zelfs nog warmer.

Volgens de huidige computerberekeningen die door MeteoGroup worden gebruikt worden in het weekend zelfs tropische temperaturen van 30 graden of meer verwacht. Het is niet uitgesloten dat de verwachte hitte kan uitmonden in een landelijke hittegolf. Voor mei is dat echt uitzonderlijk want alleen in 1922 kwam het in de meimaand op het landelijk weerstation De Bilt tot een officiële hittegolf.

Mogelijk een hittegolf

Sinds 1901 is het in De Bilt nog maar één keer eerder voorgekomen dat we een officiële hittegolf voor de meimaand in de klimaatboeken konden bijschrijven, namelijk in 1922. Van een hittegolf is overigens pas sprake bij een opeenvolging van minimaal 5 dagen met een maximumtemperatuur van 25,0 graden of hoger, waarbij op minimaal drie dagen de maximumtemperatuur ook op 30,0 graden of hoger weet uit te komen. Regionaal kwam het tot een hittegolf in 1976 in onder andere het oosten en zuidoosten van het land (Soesterberg en Volkel) en in 1998 in de regio Eindhoven. Hiermee wordt gelijk duidelijk hoe bijzonder een hittegolf in deze periode van het jaar is. In 1976 beleefde we een bijzonder droge, warme en zonnige zomer. De zomer van 1998 verliep een stuk minder warm en dus zegt de huidige (verwachte) warmte niets over de aankomende zomer.

Veel onzekerheden

Het vrij zonnige en warme weer van de komende dagen is zeer zeker. Of het ook daadwerkelijk tot een hittegolf komt, is een stuk onzekerder. We praten namelijk over het weer op de lange termijn. Zeker in het voorjaar kan een kleine wijziging op de weerkaarten juist in ons land grote gevolgen hebben. Draait de wind bijvoorbeeld van zuid naar zuidwest, dan wordt de lucht deels aangevoerd vanaf zee en aangezien het zeewater nog vrij koud is, scheelt dat een aantal graden.