Sneker Ferenc Soepboer Nederlands Kampioen boksen

Rotterdam – Bokser Ferenc Soepboer uit Sneek van boksteam F en F The Inner Way is zondag 21 mei Nederlands kampioen Boksen in de B-klasse bij de heren Elite geworden. Hij deed dit door zijn halve finale opponent zaterdag 20 mei uit te schakelen en vervolgens op zondag 21 mei in de finale de tot dan toe ongeslagen Abdull Rahman met 5-0 op punten te verslaan. Hiermee schreef hij het kampioenschap in het weltergewicht B-klasse op zijn naam.

Het NK werd georganiseerd onder auspicien van de Nederlandse Boksbond en bestond uit kwalitatief hoogwaardige bokspartijen. Naast Soepboer kwamen ook nationale toppers Nouchka Fontijn en Enrico La Cruz in actie. Er was veel pers aanwezig die enthousiast waren over het nationale boksniveau. Tevens waren er vertegenwoordigers van het Ministerie VWS en NOC NSF aanwezig die ook zichtbaar genoten van een fantastische boksmiddag. Voor Sportclub F en F The Inner Way ook een bijzondere dag omdat er voor het eerst een boksers van boksteam F en F het Nederlands Kampioenschap op zijn naam schreef.