Sneek in top 10 van de wereld wat betreft Geluk!

Sneek – Donderdag 18 mei 2017 was een bijzondere dag in Súdwest-Fryslân. Die avond kwam namelijk cabaretier Guido Weijers de Masterclass Geluk geven. Wat een bofkonten zijn toch al die enthousiaste bezoekers in Theater Sneek en in het bijzonder de 300.000e! Douwe Rijpkema uit Sneek was de gelukkige en mocht na de voorstelling 30 vrijkaarten in ontvangst nemen.

Door Astrid Koops-Tippersma

Van de totaal 16 theatervoorstellingen, heeft Sneek het geluk om één van de locaties te zijn waar de reislustige dopamine-man neerstrijkt om zijn ‘wetenschappelijke betoog’ te houden. In een kleine twee uur komen tips en tricks voorbij die een weg vrijmaken naar maximaal geluk. Tijdens de show wordt de filosofische kant van de sinds 2000 optredende cabaretier belicht, welke op een humorvolle manier is onderbouwd met wetenschap. Het wordt, aldus Weijers, dan ook geen ‘cabaret’. “Wel garandeer ik dat u met meer inzichten en geluk naar huis gaat dan u bent gekomen.”

En dat klopt inderdaad, als we de uitslagen van het mini onderzoek van de in het verleden uitgeroepen tot ‘meest sexy vegetariër van Nederland’ moeten geloven… De score van het publiek was namelijk aan het begin van de voorstelling een 7,9 voor het geluksgevoel op dat moment, terwijl dit aan het einde van zijn masterclass naar een 8,3 was gestegen. En daarmee komt Sneek in de top 10 van gelukkigste plaatsen in de wereld!

Maar hoe worden we gelukkig(er)? Dit heeft volgens de maatschappelijk betrokken Guido Weijers (èn Aristoteles) te maken met een goed gemengde cocktail van drie zaken. Namelijk de mate van plezier/genot, het goede leven en bovenal zinvol leven. Dus eens wat vaker geven dan nemen (‘van geld wordt je niet persé gelukkiger’), meer je hart volgen en zoveel mogelijk doen wat je graag wilt. Klinkt eenvoudig maar uiteindelijk klopt het wel. Deze theorie wordt tijdens het theatercollege op een erg grappige en afwisselende wijze toegelicht aan het betrokken publiek in Theater Sneek.

Ik vind het een boeiend betoog dat wat mij betreft nog wel langer had mogen duren. Een prima mix van wetenschap en feiten, humor en zelfspot, filmpjes en de interactie met het publiek. Ik ga me voornemen om elke dag drie dingen op te schrijven waarvan ik blij word, zodat ik na 2 maanden aantoonbaar gelukkiger zal zijn. En dus ga ik inderdaad met meer inzichten en geluk naar huis dan ik ben gekomen. Bedankt hiervoor Guido!

Ook scheidend directeur Ben van der Knaap prijst zich al 10 jaar gelukkig als kwartiermaker en de afgelopen 5 jaar als markant gezicht van het huidige Theater Sneek aan de Westersingel. Volg zoveel mogelijk het advies van Guido op en probeer ook na 31 mei 2017 nog elke dag een geluksmomentje te pakken. Dit gaat vast lukken. Namens alle 300.000 enthousiaste bezoekers van Theater Sneek: Bedankt en… Veel Geluk!

