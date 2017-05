Pianiste Kanako Inoue op Makkum Art Kunstweekend

Makkum – Gedeputeerde Sietske Poepjes verricht de officiële opening verrichten van het eerste Makkum Art Kunstweekend, dat plaatsvindt op 2, 3 en 4 juni 2017 in en rond het centrum van Makkum en het recreatiecentrum De Holle Poarte. Aan deze openingsbijeenkomst voor genodigden, die plaatsvindt op vrijdag 2 juni om 16.30 uur in het voormalige pand van Koninklijke Tichelaar, wordt medewerking verleend door de gerenommeerde Japanse pianiste Kanako Inoue.

Loekie Keur, lid van het organisatiecomité, zegt bijzonder blij te zijn dat het oorspronkelijke initiatief zoveel medewerking van alle kanten heeft gekregen dat er nu een volwassen programma staat. “Meer dan vijftig kunstenaars van verschillende disciplines hebben de uitnodiging aanvaard om hun werk te komen exposeren op verrassende locaties. Sommige van hen zullen ook hun werkwijze demonstreren. Daarnaast hebben sponsors het mogelijk gemaakt om workshops en optredens aan te trekken, waardoor het geheel zeer aantrekkelijk is voor een breed publiek.”

Gedurende het weekend is er dagelijks vanaf 11.00 uur tot 17.00 uur kunst in velerlei vormen te bezichtigen in verschillende tuinen in het centrum van Makkum, in het Kerkelijk Centrum Het Anker, de Doniakerk en de Doopsgezinde kerk, in monumentale panden waaronder het voormalige pand van Koninklijke Tichelaar Makkum en op diverse locaties op het recreatiecentrum De Holle Poarte.

Muziek is er volgens Keur in vele vormen. “Er zal onder meer een Keltische en Jiddische zanggroep optreden. Het hoogtepunt is een concert van Kanako Inoue zaterdag in het voormalige pand van Koninklijke Tichelaar. Het centrale thema van de voorstelling is ‘It Witte Wiif fan de Waed’. Daarnaast is er, onder meer, op de openingsdag een klassiek intermezzo in de Doniakerk.”

Basisschoolleerlingen kunnen tijdens een culturele middag kennismaken met schilderen. Speciaal voor volwassenen wordt een literaire avond gehouden.