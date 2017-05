Tai Chi weekend bij F en F in Sneek

Sneek – Healing Centre F en F The Inner Way organiseert in samenwerking met Sportclub F en F een Taijiwuxigong weekend op zaterdag 27 en zondag 28 mei a.s. aan de Lange Veemarktstraat 3 in Sneek.

Taijiwuxigong is een eenvoudig Chinees therapeutisch oefensysteem dat de gezondheid o.a. bevordert door het strekken van de wervelkolom. Hierdoor ontstaat er meer tussenwervelruimte en kan (levens)energie beter stromen en vitaliteit toeneemt. Taijiwuxigong is gericht op het verbeteren van de gezondheid en is ontwikkeld door de Chinese arts en oprichter van het Buqi Instituut te Gent, Dr. Shen Hongxun.

Door het beoefenen van Taijiwuxigong wordt het energetisch systeem geactiveerd. De spontane beweging die wordt aangeleerd in Taijiwuxigong, is een zeer doeltreffende methode om een groot aantal ziekten te voorkomen en om de gezondheid in stand te houden. Met behulp van Taijiwuxigong kan de lichaamshouding verbeteren en kunnen negatieve factoren verwijderen uit het lichaam en uit de energetische kanalen en meridianen. Ervaringen van Taijiwuxigong-beoefenaars tonen aan dat de geest helderder wordt, de artistieke expressie verfijnder, de fysieke mogelijkheden groter, sportieve prestaties sterker en dat er in het algemeen een gevoel ontstaat van welzijn en vreugde.

Voor mensen die veel bureau- en computerwerk doen en die lijden aan het computersyndroom is Taijiwuxigong zeer heilzaam. Uren achter elkaar aan een bureau zitten lijdt vaak tot een verwrongen lichaamshouding, stijfheid en spierspanning in de schouder van de muisarm. Deze spanning kan lijden tot wervelverschuiving in de nek, wat spanning veroorzaakt in de zenuwen ter plaatse en de bloedcirculatie naar de hersenen verhindert. Taijiwuxigong helpt ons niet alleen om het lichaam, de meridianen en de energiekanalen te zuiveren van negatieve factoren. Het helpt ons ook om ons mentaal en emotioneel evenwicht te hervinden en op die manier harmonie te brengen in alle aspecten van ons leven. Mensen van allerlei slag beoefenen Taijiwuxigong. Allen ervaren zij een grotere helderheid van geest, verfijning in de artistieke expressie, toename van het fysieke vermogen, en een algemeen gevoel van welbehagen en geluk. Taijiwuxigong is een uitstekende methode om de gezondheid in stand te houden en ziekte te voorkomen.