Andante-Uniek in Noorderkerk Sneek

Sneek – De kans om samen met Andante-Uniek uit Bolsward op een muzikaal avontuur te gaan komt er aan, want op zondagmiddag 21 mei treedt Amusementsorkest Andante-Uniek uit Bolsward op in de Noorderkerk, Kerkgracht 9 in Sneek. Aanvang: 15.00 uur; Entree: €10,00 per persoon.

Andante is in Bolsward opgericht in 1912 als Trio. Meer dan 100 jaar later is het orkest uitgegroeid tot een bezetting met ruim 20 ervaren amateurmusici; dat zijn violisten, cellisten, bassisten, trombonisten, accordeonist, klarinettisten, fluitist, saxofonisten, gitarist, pianist en slagwerker. Je zou kunnen zeggen een klein metropole orkest. Aan Andante-Uniek zijn zowel een zangeres als een zanger verbonden. De leiding van het orkest is in handen van de inspirerende Nynke Jaarsma, die voor meerdere orkesten het dirigeerstokje hanteert.

De orkestnaam heeft onlangs een uitbreiding gekregen met de toevoeging ‘Uniek’, waartoe de orkestleden konden besluiten, dankzij het opvallende repertoire; dat loopt van enerzijds licht klassiek (Strauss, Lehár, Offenbach) tot anderzijds: evergreens, love songs en chansons. Frank Sinatra, Bing Crosby, Charles Trenet en Charles Aznavour tekenden voor de zanguitvoering ervan. Ook nummers van het bekende Nederlandse dansorkest de Ramblers en tango’s van Malando behoren tot het programma.

Op de concertlijst voor de Noorderkerk staan o.a. Folies Bergère, Florentiner Mars, Musique pour Mitzy, String of Pearls, ’s Avonds bij het licht der sterren, Adiós Pampa Mia, Time to Say Goodbey, Con te Partiro en meerdere verrassende nummers.