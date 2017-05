Vanavond L.O.S.T. Toernooi op Zuidersportpark

Sneek- Evenals vorig jaar zijn de weersvoorspellingen niet om Piet Paulusma te omarmen. Het weerorakel voorspelt een regenachtige dag, maar dat zal de pret niet drukken. Integendeel, velen kijken al weken uit naar het L.O.S.T. Toernooi, dat komende vrijdag op het Zuidersportpark op het programma staat. En niet onterecht, want het L.O.S.T. Toernooi is inmiddels uitgegroeid tot de jaarlijks voetbalreünie van Sneek en omstreken.

Vele heren- en damesteams met aan boord de nodige grootheden van weleer “strijden” in het stadion van de hoogst spelende Sneker voetbalclub om de eer, hoewel sommigen die maar wat graag aan een ander laten om zo bij de afterparty verzekerd te zijn van een plek dicht bij de bar en de kaas en worst. Dat laatste is overigens zo’n beetje de enige spelregel, die bij het L.O.S.T. Toernooi wordt gehanteerd: de organiserende club zorgt voor de kaas en worst.

Meer spelregels zijn niet nodig en ook een scheidsrechter komt er niet aan te pas. Net als vroeger op de plantsoentjes in de Sneker volksbuurten, waar jasjes en truien als doelpaal fungeerden, regelen de deelnemers dat zelf wel. Iets dat men misschien ook eens in de Champions League uit zou moeten proberen of bij het regeren van de natie der kaaskoppen, Immers net als eerder in België, waarover overigens soms wordt getwijfeld, gat het hier zonder regering ook prima en misschien wel beter dan met. In ieder geval is Feyenoord in het regentloze tijdperk kampioen geworden en heeft Ajax in diezelfde periode de finale van de Europa League bereikt, al gaat het misschien wat te ver om dat aan het ontbreken van Rutte en co. toe te schrijven.

Bij het “seuven teugen seuven”, waarbij “seuven” door de spellingscontrole pijlsnel in “sleuven” wordt veranderd, zal daarentegen niet veel oude glorie ontbreken. Zo’n beetje heel voetballend Sneek van voor de eeuwwisseling draaft op en probeert zo de herinnering levend te houden. Dat laatste is eigenlijk volstrekt overbodig, want bij de ouderen onder ons staan vele gedenkwaardige momenten en evenzo memorabele voetballers nog altijd onuitwisbaar op het netvlies geprojecteerd. Van “ikke, ikke” tot “losje maar” …….



​De anekdotes zullen bij de kaas en worst en onder de muzikale tonen van DJ Gerard, tenminste als hij niet voor vrijdag wordt neergeschoten, dan ook ongetwijfeld weer de revue passeren. En ze zullen op zeker weer een tikkeltje meer geromantiseerd worden dan bij de vorige editie. Daarbij zullen degenen, die niet met veel balgevoel zijn geboren en in hun jongste jeugd bij het poten op de plantsoentjes in de Sneker volksbuurten steevast als laatste werden gekozen, niet zelden de sterkste verhalen over tafel doen gaan.

Die verhalen moeten echter gekoesterd worden en vormen samen met de muzikale begeleiding van “don’t shoot the deejay” en niet te vergeten de kaas en worst een prachtig sluitstuk van het L.O.S.T. Toernooi, dat net na de uitzending van de politieke partijen begint en op het veld tot ongeveer een uur of half tien duurt.

Bron: Pengel

Foto’s: Nico Altenburg