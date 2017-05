Apotheker stopt per 1 januari

Sneek – Zoals wij gister al op onze site berichten draagt burgemeester Hayo Apotheker (1950) van Súdwest-Fryslân draagt per 1 januari 2018 het vaandel over. Gisteravond bevestigde de burgemeester zelf het bericht. Apotheker is per 1 januari 2018 precies zeven jaar burgemeester geweest in Súdwest-Fryslân, dat in 2011 ontstond na een fusie van vijf gemeenten.

Apotheker had de gemeenteraad eerder al in vertrouwen van zijn vertrek op de hoogte gesteld. Donderdagavond, bij aanvang van de raadsvergadering in IJlst, maakte hij het openbaar.

Zijn vertrek per 1 januari is “een duidelijk moment”, zei de burgemeester. “Begin 2011 konden we nog niet weten dat 15 van de 29 dorpen van Littenseradiel voor Súdwest-Fryslân zouden kiezen. En dan ook daadwerkelijk per 1 januari, na de verkiezingen op 22 november, de gemeente gaan verrijken tot ruim 89.000 inwoners en 89 steden en dorpen. Dan is de fusiegemeente Súdwest-Fryslân voltooid.”

Door de toevoeging van een deel van Littenseradiel en de daardoor noodzakelijk gemeenteraadsverkiezingen ontstaat “een nog mooier en helder markeringspunt”, aldus de vertrekkend burgemeester. “Een nieuwe raad met een nieuw mandaat van de kiezer, een nieuw college van burgemeester en wethouders én een nieuw bestuursprogramma 2018–2022.”

“Duidelijker ingebed kan een naderend afscheid van een voorzitter van raad en college eigenlijk niet zijn. Hoe moeilijk het ook af en toe zal voelen, te weten dat je op Nieuwjaarsdag niet langer de aanvoerder zult zijn van die nieuwe ploeg, één ding staat voor mij vast: we hebben een stevige krachtige en herkenbare gemeente neergezet. Die er toe doet en volop in beweging is.”

“Een gemeente die ‘het grote weerd is’, omdat ze ook ‘het kleine eert’. Dat ik daar met u nog zeven volle maanden voor mag gaan, doet gewoon goed”, zei hij tegen de gemeenteraad. Het was daarom dat hij met plezier zijn afscheid aankondigde: dinsdag 19 december in Theater Sneek. “Maar zover is het gelukkig nog niet.”