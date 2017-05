60-jarig huwelijk familie De Boer Wommels

Wommels – Op 20 mei 2017 zijn de heer Melle de Boer en Attje Trijntje Buma 60 jaar getrouwd. Op maandagochtend 22 mei feliciteert burgemeester Liemburg hen met hun diamanten huwelijk

De heer De Boer is op 18 juni 1930 geboren in Idzegea. Zijn vrouw is op 2 juli 1933 geboren in Nijezijl. Het was 66 jaar geleden dat De Boer zijn vrouw tegenkwam op de Joustermerke. Zes jaar later zijn ze getrouwd in IJlst. Het echtpaar heeft een zoon en twee kleinkinderen gekregen.

De heer De Boer was boerenarbeider en zodoende heeft het echtpaar in verschillende plaatsen gewoond. Later is meneer De Boer bij Lankhorst te Sneek gaan werken tot zijn pensionering. Zijn vrouw was bejaardenhulp en heeft heel wat huizen schoon gemaakt. Ze hebben 40 jaar in Rien gewoond en wonen nu met veel genoegen in Wommels.

Mevrouw De Boer was zeer actief in het sociale leven, als leidster bij de zondagschool maar ook jaren actief in het schoolbestuur en in de kerkenraad. Haar man had als grote hobby klokken repareren, hij kon geduldig uurwerken repareren.

Ondanks hun hoge leeftijd kunnen ze zich samen nog goed redden