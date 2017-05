MUZT-musical Petticoat in Theater Sneek

Sneek – Petticoat, de negende grote familiemusical van MUZT Musicalopleiding, gaat op vrijdag 26 mei in première bij Theater Sneek. Petticoat is het humoristische verhaal van een meisje met de grote droom om zangeres te worden, tegen de achtergrond van het Nederland in de jaren zestig. Patricia Jagersma besluit om Winschoten te verlaten en in Amsterdam haar droom na te jagen.

In Petticoat moet Pattie met vallen en opstaan ontdekken hoe zij de tegenwind kan trotseren. Hierbij komen diverse thema’s voorbij, zoals de schaduwkanten van het leven in de showbizz, de universele strijd tussen ouders en hun kinderen en intolerantie.

Herkenbare thema’s voor de 72 spelers van MUZT Musicalopleiding. Zij hebben allen dezelfde droom om ooit een grote rol in het Amsterdamse Carré of het Circustheater in Scheveningen te mogen vertolken. De talenten herkenden veel in het verhaal van Petticoat. Maar ze verbaasden zich tegelijkertijd over het leven de jaren zestig. Want welke jongere kan zich nog een Nederland voorstellen zonder internet en snelle communicatie, maar met arbeidsonrusten, intolerantie en verzuiling? De spelers kwamen veel te weten door onder andere hun grootouders te interviewen.

Ieder jaar brengen de MUZT-talenten, afkomstig uit de gehele provincie, een grote productie. MUZT Musicalopleiding, onderdeel van Kunstencentrum Atrium, verkreeg van Stage Entertainment Licensed Productions de rechten om de musical Petticoat – geschreven door Andre Breedland, met muziek van Henny Vrienten – op te voeren in Theater Sneek. De oorspronkelijke productie, van Joop van der Ende Theaterproducties, was in 2010 voor het eerst te zien met Chantal Janzen en Freek Bartels in de hoofdrol. Afgelopen winter zond KRO-NCRV een televisiebewerking uit.

Petticoat van MUZT Musicalopleiding is gebaseerd op de theaterproductie uit 2010, maar dankzij een grotere cast zijn er veel verrassingen toegevoegd. Er zijn in totaal zes voorstellingen. Bij de première op vrijdag 26 mei is de dresscode petticoat.



Organisatie

Petticoat is een productie van Cultuur Kwartier Sneek.

Regie, artistieke leiding: Iréne Martin

Muziek, zang: Dennis Dronkers

Dans, choreografie: Raymond Guzman, Tialda Goodijk

Kostuums, decors: MUZT-oudercommissie onder leiding van Monique van Gijzen

Grime, visagie: Saskia Wagenvoort

Productie: Rik Smid



Voorstellingen

Vrijdag 26 mei: 19.30 uur (première)

Zaterdag 27 mei: 19.30 uur

Zondag 28 mei: 14.30 uur

Vrijdag 2 juni: 19.30 uur

Zaterdag 3 juni: 14.30 uur en 19.30 uur

Kaarten

De entree bedraagt 16 euro. Kaarten zijn te bestellen via www.theatersneek.nl.

Foto’s Saskia Wagenvoort