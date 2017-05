Inschrijving Joo Wandeltocht geopend

Oudega (SWF) – Zaterdag 27 mei aanstaande organiseert Stichting MFC It Joo in samenwerking met een viertal campings in de regio voor de derde maal de ‘Joo Wandeltocht”. Het betreft een wandeltocht van 10, 20 of 30 kilometer. Er zijn drie verschillende routes met verschillende afstanden in dit mooie merengebied uitgezet en is er veel aandacht voor het bijzondere (agrarische) landschap in dit gebied.

De combinatie van wandelen in de unieke omgeving rondom de Aldegeaster Brekken, de verschillende muzikale festiviteiten op de route en als extra een overtocht met een authentieke praam over het meer zal ongetwijfeld voor veel belangstelling zorgen. Onderweg treft u verschillende activiteiten aan. De organisatie spreekt van een uitstekende voorbereiding op de Sneker Marathon, de wandeltocht welke drie weken later wordt georganiseerd.

Het gebied rondom de Aldegeaster Brekken is al bij veel wandelaars en fietsers een geliefde plek. Zeker nu het weer voorjaar wordt, is het mooie Brekkenpaad dan ook bij veel mensen in trek. Wat minder bekend, maar daarom beslist niet minder mooi is, is het natuurgebied rondom de Skûtelpoel en de Idzegaaster Puollen, een stukje ongerept natuurgebied, ver van drukke verkeerswegen, waar vogels nog vrij spel hebben en natuurliefhebbers dan ook hun hart kunnen ophalen in de vogelkijkhutten. De tocht brengt de wandelaars daarnaast in het pittoreske plaatsje “Sânfurd” (Sandfirden) aan, als u dit nog niet kent zult u versteld staan van de schoonheid van dit “mooiste plekje van Fryslân”. Het kerkje in Sandfirden is geopend voor een ultiem ‘rustmoment’ en een bezichtiging van de schilderijen van Adri Bos.

De 30-kilometer route leidt de wandelaars rondom de Aldegeaster Brekken langs Nijhuizum, Greonterp via een mooie route naar het dorpje Westhem, waar het op de terp gelegen kerkje ook te bezichtigen zal zijn. Daarnaast zullen de spinnekopmolens op Nijhuizum en ‘Doris Mooltsje” deze dag voor u draaien, deze zijn ook te bezichtigen.

De tocht wordt georganiseerd door multifunctioneel centrum It Joo in Oudega, in combinatie met een viertal campings in de regio, te weten Camping het Klokhús” (Idzega), Camping De Bearshoeke (Oudega), Camping Ykema (Sandfirden) en Camping De Klompen (Nijhuizum). Op alle vier campings is tijdens de tocht van alles te zien en te doen, zo zijn er muzikale optredens, is er een kijkje mogelijk in de melkveebedrijven en zijn er diverse versnaperingen verkrijgbaar.

Een van de bijzonderheden van deze tocht is dat u vanuit Camping Ykema met authentieke pramen zult worden overgezet naar Nijhuizum, deze overtocht is bij de prijs inbegrepen en betreft alle drie de afstanden.

Het inschrijfgeld voor deze tocht bedraagt EUR 5,00 voor de 10 KM-route, EUR 7,50 voor de 20 KM-route en EUR 10,00 voor de 30 KM-route. Kosten voor kinderen (t/m basisschool) bedragen EUR 5,00. De inschrijfkaart is tevens een lot. Na afloop van de tocht kunt u in het MFC It Joo, nagenieten met een hapje en een drankje en worden de prijzen, waaronder overnachtingen in trekkershutten in dit mooie gebied, verloot onder de deelnemers.

De organisatie verwacht veel belangstelling voor deze tocht op deze zaterdag in het Hemelvaartsweekeinde. De voorinschrijving is mogelijk tot 20 mei mogelijk via de website van It Joo, www.itjoo.nl. Op de dag zelf is inschrijving nog mogelijk in MFC It Joo, gedurende de starttijd van de betreffende afstand. De starttijd van de tocht per afstand is: 10 kilometer, start tussen 11.00 en 12.00 uur, 20 kilometer, start tussen 10.00 en 11.00 uur en 30 kilometer, start tussen 9.00 en 10.00 uur.