Heechspanning viert 25e verjaardag

Heeg – Op Hemelvaartsdag, 25 mei 2017, bestaat Heechspanning 25 jaar. Dat moet gevierd worden!

Ook dit jaar staat Heeg weer op z’n kop met een divers programma vol muziek, dans, en straattheater. Gratis toegankelijk voor jong en oud. We starten traditiegetrouw om 13:00 met de sfeermakers van de Putkapel uit Sneek.

Zonder straattheater geen Heechspanning

De Bakkie Bike Cinema is een mobiele bioscoop in een bakfiets. Of misschien is het beter om te zeggen dat de Bakkie Bike Cinema een theatervoorstelling en een bioscoop in 1 is. Hoe dan ook, deze voorstelling wil je niet missen. Zuster zonnestraal loopt ook langs met haar absurdistische Mime- maskerspel en spot jij de blinde bedelaar? Niet bang zijn hoor! Daarnaast mag jij gratis en zonder afspraak je haren laten doen door de dames van Crazy Kapsalon. Slapstick, spanning, sensatie en luchtacrobatiek op 8 meter hoogte met Duo Musa en onder leiding van Herr HansWurst (DE) zie je verbazingwekkende goochelacts voorbijkomen. De Magische doos van Goedele (BE), de touwact van William (UK) en MagicBag van Belladonna (IT), komt dat zien!

En verder? Muziek!

Snelle loopjes, drumfills en veel maatwisselingen met de band Tremble. Folk, Blues, Country en Rockabilly door The Memphis Four. De drie heren van Tres Loco’s klimmen op elkaar en jongleren met instrumenten terwijl ze meerstemmig zingen en spelen. En wat dacht je van Piratenkoor de Waterlanders, De Wilma’s, en Gré Parelmoer? Ze staan, net als Melle en Jelle, The Royal Engineers, en De Sfeerheren op het programma dit jaar.

Help Heechspanning!

De podia en theaterlocaties liggen allemaal dicht bij elkaar. In de dorpskern zijn volop terrassen om lekker in de zon te zitten en te genieten van de sfeer en de muziek. De wandelroutes door het dorp voeren je langs de standjes van de kunst- en cultuurmarkt, en langs de kleedjes van de kinderen. Het gele programmaboekje wijst de bezoekers de weg. En dit gele boekje zorgt ervoor dat wij Heechspanning een “gratis” festival kunnen houden. Als je Heeg binnen komt (rijden) staan hier vrijwilligers met onze boekjes, voor slechts €3,- (bij het parkeren van de auto €5,- incl. parkeerplaats)! Kortom, kom op Hemelvaartsdag 25 mei naar Heechspanning en geniet van een heerlijke dag vol afwisseling, met muziek en straattheater van hoog niveau ..

Foto’s Heechspanning archief