Dag van de Bouw – Zaterdag 20 mei

Sneek / Leeuwarden – Op 20 mei vindt de dag van de bouw plaats door heel Nederland. ROC Friese Poort bouwt samen met Friso Bouwgroep uit Sneek (aannemer), Pranger Rosier (installaties), Technion (installatieadvies) en Wind Architecten Adviseurs, in Leeuwarden aan een nieuwe thuisbasis voor de opleidingen van Uniformberoepen. De missie: een beroepsgerichte omgeving creëren die eersteklas onderwijs- en trainingsfaciliteiten biedt én een ontmoetingsplek die leren en samenwerken stimuleert.

Circulair en 100% energieneutraal bouwen

Elk jaar leidt ROC Friese Poort studenten op tot militair bij Defensie, particulier beveiliger of handhaver toezicht & veiligheid. Voor de komende jaren wordt er een groei in het aantal studenten verwacht. Daarom wil ROC Friese Poort alle faciliteiten die nodig zijn voor de ontwikkeling van de studenten op één locatie onderbrengen. Het nieuwe onderkomen biedt straks ruimte aan 800 studenten. Uniek aan dit project is dat het gebouw circulair gebouwd wordt. Dit betekent het zo min mogelijk gebruik maken van nieuwe grondstoffen en materialen. Daarnaast wordt het gebouw onder andere uitgerust met zonnepanelen en is het zo ontworpen dat er zo weinig mogelijk kunstmatig licht nodig is. Hiermee wordt deze onderwijslocatie voor Uniformberoepen de grootste én de duurzaamste van het land!

Dag van de Bouw

Op zaterdag 20 mei 2017 is in het kader van de ‘Dag van de Bouw’ dit unieke bouwproject opengesteld voor publiek! U bent van harte welkom om een kijkje te nemen in het informatiecentrum en op de bouwplaats. Op deze dag kunt u op verschillende manieren kennis maken met de bouw. De medewerkers van Friso Bouwgroep kunnen u er alles over vertellen! Voor een mooi uitzicht op de bouw is er een uitkijkpunt aanwezig. Hoogtevrees? Neem dan een kijkje in het informatiecentrum, waar u de toekomstige school in de 3D-kamer kunt bekijken. Ook worden er lezingen gegeven over circulair bouwen en geeft ROC Friese Poort een voorlichting over de opleiding Uniformberoepen. Voor de jonge avonturiers is er een stormbaan aanwezig! Kortom een dag die u zeker niet mag missen!

Vanaf 10.00 uur is de bouwplaats aan de Egelantierstraat 70 in Leeuwarden open voor publiek. Tot 16.00 uur heeft u de mogelijkheid om langs te komen. De koffie staat klaar!

Parkeren

Parkeren is mogelijk aan de Egelantierstraat, net achter de bouwplaats. Parkeerbegeleiders zullen u de weg wijzen. Let op; de bouwplaats is minder toegankelijk voor kinderwagens en mensen in een rolstoel. Meer informatie www.wijbouwencirculair.frl.