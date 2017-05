Waterpoort Boys veroordeeld tot nacompetitie

Sneek – Hoewel halverwege al duidelijk werd, dat rechtstreekse handhaving er voor Waterpoort Boys niet meer in zou zitten en dat SV NOK bij de toen op het scorebord prijkende stand (1-3) niet meer rechtstreeks kon degraderen, schotelde de thuisclub het publiek een tweede helft voor om van te smullen. Daarin maakte de formatie van Richard de Jong en Tinus Vermaning een 3-1 achterstand ongedaan om uiteindelijk met 4-3 aan het langste eind te trekken.

Dat gebeurde in een wedstrijd die veel, waarbij de neutrale toeschouwers zeker aan hun trekken kwamen en die van SV NOK vooral voor rust en die van Waterpoort Boys met name na de thee. Voor rust was het van de zijde van de Wéé Péé Béé niet al te best. De eerste dreiging kwam nog wel van de zijde van de thuisclub. Zo werd Ron Huitema door Robert Minks met doorgetikte bal Ron weggestuurd, produceerde diezelfde Minks niet veel later het eerste op doel gerichte schot en werd een bal van Patrick Bles, die het gespikkelde monster nog wel over doelman Walte Veldman wipte, uiteindelijk vrij eenvoudig van de doellijn gehaald. Dat laatste lukte Waterpoort Boys bij de eerste de beste aanval van SV NOK niet. Een voorzet vanaf de rechterkant werd door Remco Andela met een halve omhaal verlengd en meteen was doelman Stefan Rijpkema kansloos (0-1).

Na die tegenvaller voerden de Snekers meteen de druk op, maar de reparatie bleef uit. Zo scheerde na een mooie combinatie met Tarik Hamdi en Patrick Bles een schot van Tim van der Werf de lat en leverde een actie van Tim van der Werf niet meer dan een hoekschop op, die vervolgens door Van der Werf hoog over werd geschoten. Ook een snelle tegenstoot van Waterpoort Boys bracht de gelijkmaker niet in beeld, omdat de voorzet van Richard Hamstra in de handen van doelman Veldman belandde.

Even later was het aan de andere kant wel raak en de wijze, waarop dat gebeurde, deed veel stof opwaaien. SV NOK nam aan de linkerkant een vrije trap en die was al even onderweg, toen de arbiter van dienst floot en tweeëntwintig acteurs in de veronderstelling verkeerden, dat de man in het zwart een overtreding had geconstateerd. Jelmer Kemper die even daarvoor met een mislukte breedtepass al een aanval van de gasten had ingeluid, pakte de bal vervolgens binnen de zestien in de handen en na enige aarzeling gaf de referee tot ieders verbazing een strafschop. Dat cadeautje werd vervolgens door Sven Schram gretig uitgepakt, waarna de organisatie bij Waterpoort Boys even helemaal zoek was en Remco Andela even later met een schuiver in de rechter benedenhoek ook nog eens de 0-3 liet noteren. Gelet op de enorme vrijheid, die de aanvaller daarbij kreeg, moet hij zich als Alice in Wonderland hebben gevoeld.

Daarmee leek de wedstrijd gespeeld, maar Waterpoort Boys kreeg even later hulp van de fluitist, die in een onschuldig duwtje aan de andere kant ook wel een strafschop zag en later in de eerste helft een overduidelijke handsbal onbestraft liet. Die compensatiemaatregel werd overigens door Robert Minks feilloos benut (1-3), waarna Kevin Kedde bij één van de volgende aanvallen de mogelijkheid kreeg om nog voor rust de aansluiting tot stand te brengen. De linkerverdediger slaagde er echter niet in om een voorzet van Stefan Kroon bij de tweede paal af te ronden. Dat lukte Waterpoort Boys na een combinatie tussen Spoelstra en Minks ook niet, terwijl de afstand bij een kopbal van Patrick Bles simpelweg te groot was om doelman Veldman in verlegenheid te brengen. Even daarvoor kwam zijn collega aan de andere kant net op tijd uit zijn doel om erger leed te voorkomen.

Dat moment was ook zo’n beetje de laatste mogelijkheid die SV NOK kreeg, want in de tweede helft slaagde de ploeg van trainer Steffen Muizelaar er niet of nauwelijks meer in om in de buurt van de goal van Waterpoort Boys te komen en was het vooral eenrichtingsverkeer richting de NOK-veste. Dat had alles te maken met de strategie van de thuisclub, die met Jesse Kribben en Elroy de Meer met vier man voorop ging spelen. De gasten moesten terug, maar zagen dat schoten van Casey Spoelstra en De Meer uiteindelijk geen effect te weeg brachten. Dat bleef ook uit, toen Jesse Kribben de bal uit een voorzet van Stefan Kroon voortreffelijk inkopte en doelman Veldman met een prima redding en met behulp van de lat de aansluiting voorkwam. Niettemin leek die slechts een kwestie van tijd en nadat eerst nog een pass op de inmiddels ingevallen Marcel Hempenius net niet zuiver genoeg was, bracht Waterpoort Boys vervolgens na een goedlopende combinatie Robert Minks in stelling en de topscorer schoof de bal beheerst in de rechter benedenhoek (2-3).

​Waterpoort Boys rook bloed en ging op jacht naar de gelijkmaker. Daarbij ging een schot van Elroy de Meer net voorlangs, terwijl er bij voorzetten van resp. Ron Huitema en Casey Spoelstra geen afnemer in de buurt was om de 3-3 op het scorebord te brengen. Die 3-3 leek echter niet meer tegen te houden en in de 67ste minuut werd die dan ook een feit, toen Marcel Hempenius met een prachtige uithaal doelman Veldman voor de derde keer het nakijken gaf. Vervolgens voorkwam een redding op de doellijn, dat Robert Minks voor de derde keer als doelpuntenmaker ingevuld moest worden, waarna SV NOK in de slotfase zo’n beetje de enige kans van de tweede helft liet bijschrijven. Die leverde echter niets op en dat stond in schril contrast met de volgende aanval van de geel-blauwen. Een voorzet van Minks werd door de gasten niet goed weggewerkt, waarna Jesse Kribben die vorige week tegen Workum ook al succesvol was, er in de 84ste minuut als de kippen bij was om de 4-3 tegen de touwen te schieten.

​Daarmee was de wedstrijd omgedraaid en die wending had in de slotminuten bij pogingen van Tarik Hamdi en Tim van der Werf nog groter kunnen uitvallen. Nu bleef het na een wonderbaarlijke wedstrijd bij 4-3, maar die zege was gelet op de resultaten op de andere velden uiteindelijk niet genoeg om de nacompetitie te ontlopen. Daarin stuit Waterpoort Boys op v.v. Nagele, dat in de vierde klasse A als tweede eindigde.