TOP’63 maakt rentree naar de derde klasse

Oppenhuzien – Het eerste team van TOP’63 is afgelopen zaterdag op eigen veld kampioen geworden van de 4e klasse A en keert na drie seizoenen weer terug naar de derde klasse. TOP had nog één overwinning nodig om het kampioenschap binnen te halen en vanaf het begin was al snel duidelijk dat TOP deze klus ging klaren. Gesteund door enkele honderden toeschouwers werd tegenstander VHK uit Sint Jansklooster keurig in bedwang gehouden en door doelpunten van Roelof J. Booy in de 25e minuut en Rick Dijkstra in de 58e minuut werd de zege en dus de titel veilig gesteld.

Het kampioenschap werd na afloop groots gevierd. Uiteraard ging de selectie op de platte kar door Top & Twel en later op de avond kregen de spelers en staf uit handen van KNVB bestuurder Minne Modderman nog de kampioensmedaille uitgereikt. TOP’63 heeft het kampioenschap met name te danken aan een ijzersterke tweede seizoenshelft, waarin het de beste van allemaal was en alle concurrenten uiteindelijk het nakijken gaf.

Foto Hester Kornelis