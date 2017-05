SWZ Boso sluit competitie met winst af

Sneek – Het laatste klusje van het seizoen 2016-2017 heeft het naar het einde snakkende SWZ Boso Sneek drie punten opgeleverd. Op Tinga sloot de formatie van trainer Berry Zandink de moeizame jaargang dankzij treffers van Thijs Goes, Wieger Zwaan, Freerk de Jong en Wesley Tankink af met een duidelijke 4-0 zege op JOS Watergraafsmeer.

Die zege kreeg vlak voor en vlak na rust gestalte en werd in de slotfase van de wedstrijd verder uitgebouwd.. De openingsfase bracht de trouwe kijkers daarentegen niet echt op de banken en het duurde dan ook even, aleer de eerste kans zich aandiende. De inzet van Wesley Tankink was echter niet krachtig genoeg om doelman Corby Harmon echt in verlegenheid te brengen. Dat laatste lukte Sean de Ruiter even later ook niet, want de naar FC Wolvega vertrekkende aanvaller had simpelweg teveel tijd nodig om de trekker over te halen. Vijf minuten later was er wel een hoofdrol voor De Ruiter weggelegd, toen hij binnen de zestien slachtoffer van een onreglementaire attack werd en de bal op de stip verdween. Aanvoerder Thijs Goes fungeerde vervolgens vanaf elf meter als beul en voltrok het vonnis (1-0).

Niet lang na rust gooide SWZ de wedstrijd in het slot. Kevin Huitema fungeerde met een rush over de linkerkant en een afgemeten voorzet als architect en Wieger Zwaan voltooide het bouwwerk van het kind van de club (2-0). Van JOS Watergraafsmeer, dat tot dat moment niet echt bij machte was om SWZ echt pijn te doen, mocht niet verwacht worden, dat men deze achterstand nog weg zou werken, laat staan zou ombuigen. Sterker nog, in de daaropvolgende fase kregen de Snekers via Sean de Ruiter een aantal mogelijkheden om de score verder uit te breiden. Bij de eerste schoot de vleugelaanvaller over en bij de tweede verdween het leder voorlangs.

Vijf minuten later kwam die uitbreiding er alsnog, toen Freerk de Jong een Sneker aanval afrondde. De Jong was even later bijna opnieuw succesvol, maar de kopbal uit een voorzet van De Ruiter was net een fractie te hoog. Niet lang daarna werd de 4-0 alsnog een feit, nadat Wesley Tankink met een diagonale schuiver in de linker benedenhoek doelman Harmon voor de vierde keer liet vissen. Kort na die vierde treffer ontving Han Miedema een rode kaart wegens het vasthouden van een tegenstander en die beslissing was op z’n minst discutabel, omdat het niet om een doorgebroken tegenstander ging. Voor de invaller eindigde het duel dan ook met een negatieve lading, terwijl zijn ploeg het moeizaam verlopen seizoen juist met een goed gevoel afsloot.

Foto Klaas Hijlkema