ONS Boso Sneek verliest opnieuw in de laatste seconden

Volendam – ONS Boso Sneek heeft de laatste wedstrijd in het seizoen 2016-2017 in de Derde Divisie (za) niet succesvol kunnen afsluiten. In de 2e minuut van de blessuretijd scoorde Kevin Owusu Asare, nota bene de rechtsachter van Jong FC Volendam, de winnende treffer. Maar hij kreeg wel erg veel ruimte van de Sneker verdediging om zijn punt te maken. En hij had daarenboven nog de mazzel, dat de linker doelpaal zoveel effect aan de bal meegaf, dat hij bij de andere paal in het doel draaide. Maar het was een zuur verlies. Weliswaar was Jong FC Volendam niet de mindere van ONS Boso Sneek. In technisch opzicht waren ze zeker de evenknie van de andere oranjehemden. Maar Martijn Roosenburg en zijn mannen hadden voor de beslissende treffer een veelheid aan kansen onbenut gelaten om Jong FC Volendam op een onoverbrugbare achterstand te zetten.

door: Jan van der Veen

Vóór rust waren de beide partijen bijna volledig in evenwicht. Ware het niet, dat spits Bert Steltenpool in de 40e minuut dat evenwicht verstoorde door in de omschakeling te scoren na zwak ingrijpen van de ONS Boso Sneek-defensie. In de 65eminuut bracht Fabian Stevens de Snekers weer op gelijke hoogte met een enorme spetter van 16 meter. En in de minuten daarna had die stand verder uitgebouwd kunnen worden. Het geluk ontbrak de oranjehemden daarbij. En de richting was zo af en toe ook best wel zoek. Jong FC Volendam bleef in de tegenstoten tot het einde toe voor de overwinning gaan. En men kreeg die in de schoot geworpen, toen er in de 92e minuut andermaal matig werd verdedigd, en na een actie van Kay Tejan de bal in het doel werd getransporteerd door de eerder gememoreerde Kevin Owusu Asare. Hij verried met zijn doeltreffendheid, dat hij ooit was opgeleid als spits, voordat hij van de trainer van Jong FC Volendam een wat andere rol (van opkomende vleugelback) kreeg toebedeeld.

Het was een beetje hinken op twee gedachten. Belangrijk in de wedstrijd tussen Jong FC Volendam en ONS Boso Sneek was óók, dat er bij ONS geen ernstige brokken zouden worden gemaakt in de zin van (onnodige) gele kaarten. Om in de Eerste Bekerronde van het nieuwe seizoen zoveel mogelijk een basiselftal te kunnen neerzetten leek het verstandig in dat opzicht geen onnodige risico’s te nemen. En met een scheidsrechter die in de wedstrijd nogal wisselend met het fenomeen ‘gele kaart’ zou blijken om te gaan was dat dus niet onverstandig. Maar de Snekers legden dat zo hier en daar wel wat erg uitdrukkelijk uit, waardoor Jong FC Volendam in sommige fases van de wedstrijd veel vrijheid kreeg.

Maar het grootste probleem bleek in het afgelopen seizoen toch het scoren te zijn. Gezien het aantal mogelijkheden in deze wedstrijd hadden er bij Jong FC Volendam zeker twee of drie doelpunten meer in het mandje moeten liggen (in het voordeel van ONS Boso Sneek). En, wanneer dat niet gebeurt dan is de ijzeren wet in het voetbal, dat, waar je ze zélf niet maakt vaak de tegenstander met de buit er vandoor gaat. En zo was het ook in deze wedstrijd. Hoewel ONS Boso Sneek zelfs in de twee minuten na de nieuwe voorsprong van de thuisclub nog twee reële mogelijkheden kreeg om het verdiende gelijke spel binnen te halen. Dat ook díe kansen niet werden verzilverd maakte, dat de Snekers met ‘it smoar yn’e bealch’ van het veld gingen, ondanks dat er nul-komma-nul meer op het spel stond.