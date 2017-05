4 Mijl van Sneek via livestream te volgen

Sneek – Op zondag 14 mei vindt de 4 Mijl van Sneek plaats. Een hardloopwedstrijd door het historische centrum van Sneek, die dit jaar zijn eerste lustrum beleeft. De Sneker Weerman, Dirk van der Meer, belooft een zonnetje dat zich regelmatig laat zien. Daarnaast drijven er wolken over en is er eerst nog een kansje op een bui. Verder een prima temperatuur van rond de 18 graden. Ideaal voor de lopers dus en de vele fans die de 14e de Marktstraat in Sneek zullen bevolken. Voor de thuisblijvers is het mogelijk de 4 Mijl toch live te beleven via de livestream die op de site van GrootSneek.nl (klik op de link) is te volgen. Als alternatief kunt u via de zwarte hoofdmenu-balk: ‘GS-Events – 4 Mijl van Sneek – Livestream 4 Mijl’ de livestream op het moment suprême ook bekijken.

Inschrijven kan nog steeds

De voorinschrijving voor de 4 Mijl van Sneek is inmiddels gesloten, maar meedoen kan nog steeds. Op 14 mei is de inschrijving geopend vanaf 11:00 in Theater Sneek! Het programma voor de 14e ziet er als volgt uit:

Prestaties volgen via Social Media?

De Social Media zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Wat zouden we moeten zonder Twitter, WhatsApp, Facebook, Pinterest? Ook de deelnemers van de 4 Mijl van Sneek, of hun trouwe volgers langs de lijn kunnen hun prestaties volgen via Facebook via Twitter, Facebook of berichten via SMS dankzij Chrono Track. Zie onderstaand diagram voor een stapsgewijze uitleg. (Klik op de link of de afbeelding)

Heel veel plezier en heel veel succes namens het team van GrootSneek/ 4 Mijl van Sneek.