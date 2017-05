Toeristische site Sneek.nl online

Sneek – De nieuwe toeristische website van Sneek www.sneek.nl staat actief online. Deze site zal de huidige site www.sneekismeer.nl en www.horecasneek.nl vervangen en is hét toeristisch portaal van Sneek met het doel om (internationale) bezoekers en eigen inwoners van de gehele gemeente Súdwest-Fryslân te informeren over het (culturele) aanbod van de stad en wat er zoal te doen is aan evenementen.

De nieuwe website oogt fris, werkt sneller, gemakkelijker en is toegankelijker, beter te vinden in de zoekmachines op internet en zal regelmatig van een nieuwe frisse kleur worden voorzien. De site is volledig voorzien van de nieuwste technieken en sitebezoekers vinden nu gemakkelijk een bezienswaardigheid, restaurant, hotel of watersport(verhuur)bedrijf in Sneek. Deze bedrijven houden hun eigen bedrijfsprofiel actueel. Alle onderwerpen staan met duidelijke pictogrammen aangegeven in een

google-maps plattegrond van Sneek.

Bezoekers kunnen bezienswaardigheden, arrangementen en evenementen opslaan in hun favorietenlijst en delen met bijvoorbeeld vrienden of deze favorietenlijst mailen naar hun eigen emailadres. De UITkalender wordt overzichtelijk getoond en men kan per verblijfsperiode in Sneek zoeken op de activiteiten in die periode. De nieuwe website is volledig responsive, dat betekent dat vooral ook smartphone gebruikers de website heel goed kunnen bekijken. In combinatie met de aangeboden gratis wi-free in het centrum van Sneek worden bezoekers in Sneek nu 365 dagen per jaar 24 uur per dag, gastvrij op hun wenken bediend om toeristische informatie te verkrijgen.

De komende periode zal gebruikt worden om de site te ‘fine-tunen’, de inhoud verder aan te vullen, het toeristisch-, winkel- & horeca aanbod volledig te maken en mogelijke kinderziektes te verhelpen. De site is ontwikkeld door Sneker bedrijf Multiminded. Multiminded is ook de full service partner van de Vereniging Ondernemend Sneek, welke afgelopen week de site www.ondernemendsneek.nl heeft gelanceerd.

De gemeente Súdwest Fryslân heeft haar domeinnaam www.sneek.nl overgedragen aan Sneek Promotion, met het doel deze bekende merknaam en de daarbij behorende domeinnaam in te zetten voor promotie en informatieverstrekking over de stad. Onderaan de site Sneek.nl staat een standaard verwijzing naar de gemeentelijke website www.sudwestfryslan.nl.