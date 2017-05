Presentatie studenten Friese Poort bij Rabo Sneek

Sneek – De studenten van Handel en Ondernemerschap van ROC de Friese Poort presenteerden afgelopen week tijdens de laatste aandeelhoudersvergadering de eindresultaten van hun eigen onderneming bij de Rabobank in Sneek. Drie maanden lang runden de studenten een eigen onderneming en gingen ze met een eigen gekozen product de markt op.

Haye Brandsma financieel directeur van Mr Eck, de eerste onderneming die zich presenteerde, kon vol trots melden dat er winst gemaakt is. Dit was voor de aandeelhouders van het bedrijf goed nieuws.

“Om dit te bereiken hebben we naast ons basisproduct, het hardlooptasje voor om je bovenarm, halverwege besloten om kleurkaarsjes te gaan verkopen om de omzet te vergroten.

Dat het twee totaal verschillende producten en afzetmarkten betrof, was geen probleem onder de naam: Mr Eck. We hebben bewust gekozen voor een algemene bedrijfsnaam, aldus Alex van der Linde, directeur van Mr Eck.”

Voor de studenten van de onderneming Easyorder was het project iets minder succesvol, maar wel heel leerzaam. De groep koos voor een product dat nog van A tot Z gemaakt moest worden.

Easyorder is in product in de vorm van een zandloper met daarop een rode en groene kant. Het geeft klanten de mogelijkheid geeft om de bediening te laten weten of je iets wil bestellen of met rust gelaten wil worden.

“Helaas bleek de uiteindelijke inkoopprijs drie keer hoger uit te vallen dan in eerste instantie was afgesproken. En dit hadden we contractueel niet goed vastgelegd. Daarnaast bleek de verkoop van de modellen die we wel al hadden ingekocht ook moeizaam,

doordat de inkoop van meer producten vastliep. Deze fout maak je één keer en nooit meer,‘’ benadrukte Rick Scheeringa, algemeen directeur van Easyorder”. De aandeelhouders van Easyorder ontvingen toch nog €12,19 terug van de investering van €15,-.

Doel van het project is dat de studenten ervaren hoe het is om een eigen onderneming te runnen. De tien studenten zijn aan het begin van dit project begonnen met het verdelen van functies, bepalen hun doelgroep, brainstormen over hun product, schrijven een ondernemingsplan, verkopen aandelen en hun product en zorgen voor een financieel overzicht. En na afloop van het project presenteren ze de resultaten en ervaringen. De Rabobank is voor het tweede jaar op rij partner in dit project.

Zij beoordelen de ondernemingsplannen van de jonge ondernemers en adviseren hen bij het starten en runnen van hun bedrijf.