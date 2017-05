Keunstrûte Littens op 34 locaties

Wommels – Komend weekend, van 20 en 21 mei, opent Keunstrûte Littenseradiel de deuren voor het publiek. Naast de centrale overzichtsexpositie in Winsum zijn er nog 33 andere locaties in de gemeente te bezichtigen. Op beide dagen valt er tussen 11.00 en 17.00 uur een heel gevarieerd aanbod aan kunst, fotografie, poëzie, muziek en dans te beleven.

Open ateliers

Bij goed weer is het een feest om de Keunstrûte per fiets te doen en door het weidse landschap van dorp naar dorp te trekken. In veel dorpen is wel wat te bezien en op veel plekken staat de koffie klaar of kun je een hapje eten. Om een kleine indruk te geven zijn bijvoorbeeld in Reahûs op de camping prachtige schilderijen, foto’s en illustraties van Studio Heyki te zien, is de monumentale kerk in Easterein tijdelijk expositieruimte van Skilderclub Easterein en is in het kunstenaarsdorp Kûbaard het atelier en expositieruimte van kunstschilder Martin Sijbesma te bezichtigen evenals het wolatelier van Martje Visser met viltkunstenaars uit heel Nederland. Ook de andere ateliers in Kûbaard zijn een bezoek meer dan waard. Bears is ook een aanrader met prachtige schilderijen van Bauke Hobma in de Mariakerk en in ’t Aldahuys is Pim Rodeboog met poëzie en Dik Hageman met litho’s. Hindrik van der Meer geeft op bepaalde tijden muziek en poezie ten gehore op Fûns bij Jorwert en in de kerk in Jorwert is heel divers werk van diverse kunstenaars te zien. Nog veel meer informatie over deze en andere locaties staat op de website www.friesekunstroute.nl en in de folder.

Centrale overzichtexposite en gratis loterij op elke locatie

De centrale expositie in Winsum is een prima start om de Keunstrûte te beginnen en geeft een goed beeld van wat er zoal tijdens de Keunstrûte is te zien. Van praktisch iedere locatie is er werk te zien. De bezoeker kan hier informatie over de kunstenaars vinden en hier zijn ook de folders met routekaartje te krijgen. Bij de expositie hangt ook het schilderij Van Lieneke van der Kwaak dat te winnen valt in de gratis loterij “Win een Kunstwerk”. De bezoeker kan op elke locatie meedoen, dus hoe meer locaties bezocht, hoe meer kans op de loterijprijs.

Foto: Trekking van de winnaars van de Keunstrûte 2016 (archief)