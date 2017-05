Advendo Sneek klaar voor ‘Armin Only’

Sneek / Amsterdam – Op 12 en 13 mei a.s. maakt Advendo onderdeel uit van de grootste dj show van Armin van Buuren ooit. In een uitverkochte Amsterdam Arena zal Advendo samen met Armin van Buuren en vele ander wereldsterren een 5-tal optredens in de show The Best of Armin Only verzorgen. In dit spektakel, waarin Armin van Buuren terugkijkt op zijn twintigjarige DJ carrière, zullen artiesten die de afgelopen 20 jaar met hem hebben samengewerkt acte de présence geven.

Nadat Advendo had gehoord dat haar deelname was bevestigd zijn leden, instructie en onze manager in de zgn. ‘Armin van Buuren roller coaster’ beland. De afgelopen tweeënhalve maand zijn instructie en management praktisch dag in dag uit bezig geweest met de benodigde voorbereidingen voor de deelname aan de grootste show ooit gehouden in de Amsterdam Arena.

Vele speciale Armin arrangementen zijn geschreven, maar ook net zo vaak weer herschreven. Opname sessies in het Advendo clubgebouw, productiemeetings in o.a. Den Haag en Sneek, looprepetities op de sportvelden in- en rondom Sneek in soms barre weersomstandigheden. En op de achtergrond was onze manager bezig met de bewaking van het waarschijnlijk meest complexe project uit de Advendo verenigingsgeschiedenis. Voor betrokkenen was behelsde dit project soms een complete dagtaak. Wat is er hard gewerkt !

De afgelopen twee dagen waren de muzikanten en instructie van Advendo zowel ’s middags als ’s avonds in de Amsterdam Arena aanwezig om alle showonderdelen op de diverse podia onder toeziend oog van regie en productieleiding door te nemen. Gisteren zijn 70 vrachtwagens aan podia, verlichting etc. de Amsterdam Arena binnengereden. Honderden medewerkers werkten gedisciplineerd aan het ombouwen van de Arena. Een voetbaltempel die in korte tijd is omgetoverd tot DJ arena.

Voor aanvang van de finale doorloop van de show op donderdagavond kwam Armin van Buuren de Advendo kleedkamer in en heeft elk Advendo lid persoonlijk de hand geschud en succes gewenst. Grote klasse ! Vrijdag en zaterdag hebben onze leden eindelijk hun dik verdiende “Moment of Fame” onder toeziend oog van 2x 40.000 mensen plus alle online viewers wereldwijd.

Een nieuwe hoofdstuk in het dikke Advendo boek van bijzondere optredens is bijna klaar. De laatste alinea wordt op vrijdag 12 en zaterdag 13 mei geschreven.