Sup Away Sneek start Sup beginnerslessen

Sneek – Het mooie weer is in aantocht en dat betekent dat Sup Away Sneek start met Sup beginnerslessen in Sneek. Woensdagavond 17, 24 & 31 mei vanaf 19:30 t/m 20:45 uur bij de Waterpoort.

Deelnemers kunnen zich per les opgeven of meteen voor de complete reeks van drie lessen. Elke les wordt er een andere route gevaren, waarbij dan tevens essentiële onderdelen en de techniek van het suppen aan bod komen. Zo leer je onder andere de basishouding, insteken/ doorhalen en uithalen van de peddel, je board besturen, balans houden en vooral genieten van de inspanning/ ontspanning en gezelligheid.

Kosten: voor een losse les €17,50, een 3 ritten kaart €50,00 of een 5 ritten kaart van €80,00. Aanmelden via info@supawaysneek.nl of via een pb op de Facebookpagina: Sup club Sneek of via 06-14520339.