Sneek wordt Dickensstad

Sneek – In Sneek wordt hard gewerkt aan de realisatie van Dickensstad Sneek. Door de vrijwilligers van Het Nationaal Modelspoor Museum is een maquette op schaal gemaakt. Er komen veertien Dickenshuizen en Dickenswinkels compleet met inrichting. Inmiddels zijn de plannen door het bestuur goedgekeurd en kan met de bouw begonnen worden.

Van 12 december t/m 7 januari wordt het leegstaande gedeelte van het station in Sneek omgetoverd tot Dickensstad. Tussen talloze bomen komen veertien Dickenshuizen en Dickenswinkels te staan. In elke gebouw valt wat wat te beleven. En natuurlijk ontbreekt de kersttrein niet. Voor de uitvoering van de plannen werkt het museum nauw samen met ROC De Friese Poort in Sneek. Daar worden de huizen en winkels op maat gemaakt. Voor de feestelijke opening is een spectaculaire act in de maak. Tot die tijd is de maquette te bezichtigen in het museum.

Van dinsdag t/m vrijdag en zondag is het museum geopend van 13 tot 17 uur en op zaterdag van 10 tot 17 uur. Het museum zit in het station van Sneek en is goed bereikbaar met de auto, bus en trein. Alle informatie is ook op www.treinenmuseum.nlte vinden.

Fotobijschrift: Ontwerp Dickensstad Sneek | Foto museum