Eerste Koudumer Bloemkolen van het land

Koudum – De allereerste en enige echte Koudumer Bloemkolen van Kwekerij Trimpe uit Koudum komen weer van het land. Daan Trimpe omschrijft het zelf als bloemkolenstress want vanwege het weer zijn ze ineens allemaal op het zelfde moment klaar.

Koudum kent van oudsher een vruchtbaar tuinbouwgebied, op de zuidelijke flank van de hoge zandrug waarop het dorp gelegen is. Van eind jaren ‘30 tot begin jaren ’60 had Koudum een openlucht groenteveiling met de naam Vendu Tivoli. Onder diezelfde naam schaarden in 2005 de Koudumers zich, die het ingestorte kassencomplex wilden redden en daarmee de tuindersreputatie van het dorp. Daan Trimpe en Stephanie Hoekstra namen in 2013 het tuinbouwcomplex van Sytze en Betsy van der Wal over. De kwekerij aan de Nieuweweg is het enig overgebleven tuinbouwbedrijf in Koudum.

Het Koudumer Beantsje is al meer dan honderd jaar de trots van het tuindersdorp. zelfs de inwoners heten ‘Koudumer Beantsjes’. Het beantsje is geen gewone sperzieboon, maar een dikke stevige boon zonder draden, ook wel bekend als aspergeboon. Kwekerij Trimpe is de laatst overgebleven bedrijfsmatige teler van het boontje. In 2005 werd het Koudumer Beantsje een erkend streekproduct en door de hernieuwde belangstelling die dat opleverde, volgde volop culinaire erkenning en steeg de vraag explosief. Het Koudumer Beantsje wordt geoogst tussen eind juni en eind oktober.