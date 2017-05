Eerste exemplaar ‘Friesland Vandaag’ voor CdK Brok

Sneek – Woensdagmiddag 10 mei heeft de Commissaris van de Koning Arno Brok in het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek het eerste exemplaar van ‘Friesland vandaag’ van Sneker Hans Koppen in ontvangst genomen.

In “Friesland vandaag” beschrijft Hans Koppen het Fryslân van nu uit historisch-geografisch perspectief. Het gaat over hoe mensen in de loop van de tijd het Friese land hebben ingericht en hoe ze hier hun bestaan hebben kunnen vinden. “Als inwoner van Friesland was ik verbaasd over wat ik zie in het landschap en ik wilde begrijpen wat ik zie, vanuit mijn vakgebied de geografie”.

Arno Brok vindt het een prachtige uitgave. “It moat ferplichte kost wêze op alle skoallen, it giet oer de skiednis mar ek oer de takomst.”

Het boek is ingedeeld in drie hoofdstukken: hoe Friesland eruitziet, hoe dat is gekomen en wat Friesland voor de mensen betekent. Het gaat over identiteit, cultuur, natuur en kunst. ”Elke Fries heeft zijn eigen identiteit, er is niet één Friese identiteit. Die identiteit leidt tot handelen zoals landbouw, industrie, steden, recreatie”, aldus Koppen.

Boekgegevens: