Consultatiebureaus Súdwest-Fryslân in nieuw jasje

Sneek – Súdwest-Fryslân steekt de zorg van de consultatiebureaus in een nieuw jasje en start met de pilot Centring Parenting om ouders te ondersteunen. Deze pilot is bedoeld voor ouders met kinderen tot 1 jaar.

Bij Centring Parenting wordt de zorg van het consultatiebureau in groepsvorm gegeven. Ouders die kinderen hebben in dezelfde leeftijd komen gedurende het eerste jaar 7 keer bij elkaar. Tijdens dit samenzijn staat het ouderschap centraal. Vragen die bij ouders leven worden besproken en de oplossingen komen uit de groep zelf. Deze kunnen gaan over voeding, ontwikkeling, veiligheid, vaccinaties, huilen, slapen, enzovoorts. De jeugdverpleegkundige is onderdeel van de groep en leidt het gesprek. De groepsdynamiek zorgt voor een heel andere beleving van de consultatiebureauzorg. Door deze nieuwe manier staat de jeugdverpleegkundige naast de ouders. De zorg sluit beter aan bij de vragen die leven.

De pilot start in Sneek. Ouders kunnen zelf aangeven of ze gebruik willen maken van deze methode of kiezen voor individuele ondersteuning. “Uit onderzoek blijkt dat ouders die gebruik maken van deze manier van zorg, beter geïnformeerd zijn over de ontwikkeling van hun kind. Ze voelen zich betrokken en verantwoordelijk”, aldus wethouder Stella van Gent. “Door de interactie met elkaar ontstaat er een netwerk. Het blijkt dat gezinnen met een goed ondersteunend netwerk minder vaak ernstige problemen hebben. Deze manier van zorg voorkomt problemen in een later stadium.”

Uniek in Fryslân

Centering Parenting is het vervolg op Centering Pregnancy. Bij Centring Pregnancy wordt er naast de individuele controle bij de verloskundige ook een groep gemaakt. Tijdens de zwangerschap kom je 10 keer bij elkaar en krijg je informatie over je zwangerschap, de bevalling en de tijd daarna. Het Verloskundig Centrum Sneek was vijf jaar geleden de eerste in Fryslân die de zorg in deze vorm aanbood. Inmiddels gebeurt dit op meer plekken. De doorgetrokken lijn van pregnancy naar parenting is uniek in Fryslân. Buiten de provincie zijn pilots met deze manier van zorgverlenen in Twente, Wageningen en Amsterdam.