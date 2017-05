Schrijver/Psycholoog Douwe Draaisma in Martinikerk Sneek

Sneek – Woensdag 24 mei spreekt psycholoog en schrijver Douwe Draaisma in de Martinikerk, Grote Kerkstraat 5 te Sneek. De bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van de psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, komt op uitnodiging van de stichting Literaire Activiteiten Sneek (LAS) en de Protestantse Kerk Sneek. De aanvang is 20.15 uur.

De schrijvende psycholoog Douwe Draaisma (Nijverdal, 1953) is gespecialiseerd in de aard en mechanismen van het menselijk geheugen. Draaisma is de auteur van een aantal zeer succesvolle boeken die veelvuldig zijn vertaald. Met zijn boek Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt (2001) won hij meerdere prijzen. In 2016 verscheen zijn meest recente werk: Als mijn geheugen me niet bedriegt.

Douwe Draaisma, is een literair talent en een gedreven wetenschapper. “Ik ben geboeid door die wonderlijke selectiviteit van het geheugen. Dat labyrint waaruit zich ineens iets kan losmaken. Het geheugen blijft een mysterie.” Draaisma maakte naam met De metaforenmachine (1995), dat het fundament heeft gelegd onder zijn oeuvre. Bij een groot publiek brak hij door met Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt (2001) en Ontregelde geesten (2006). Maar sinds de verschijning van zijn alom bejubelde Heimweefabriek (2008), en nadien het Vergeetboek (2010) is hij niet meer weg te denken van de literaire en wetenschappelijke podia in binnen- en buitenland. Dagblad Trouw schrijft over hem: “Draaisma is als de eskimo met tientallen verschillende namen voor ‘sneeuw’: hij beschikt over een rijke woordenschat die hem in staat stelt nuances aan te brengen waar anderen alleen van ‘vergeten’ en ‘onthouden’ spreken.” De dromenwever (2013) is het zesde deel in Douwe Draaisma’s indrukwekkende, leesbare en boeiende reeks exploraties van de werking van het menselijk brein.

In 2016 volgde zijn meest recente werk: Als mijn geheugen me niet bedriegt. “Sommige ervaringen zijn zo ingrijpend dat ze je niet alleen een andere toekomst geven, maar ook een ander verleden. Wat je pas op latere leeftijd begrijpt of te weten komt, kan je levensverhaal van ene op het andere van gedaante laten veranderen.” Wat zegt dit over de betrouwbaarheid van onzer herinneringen?

Bezoekers worden verzocht vooraf te reserveren. Dat kan bij voorkeur via www.stichtinglas.nl of via de informatiebalie van Boekhandel Van der Velde. Kaarten zijn ook, zolang de voorraad strekt, verkrijgbaar aan de zaal. Donateurs ontvangen korting op de toegangsprijs