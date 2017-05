Inez Timmer vertolkt levensverhaal van ‘Lili Marleen’

Als ik op een koude dag richting Pingjum rij, kan ik me nog totaal geen voorstelling maken van de dame die ik op deze beladen dag, exact 72 jaar na de bevrijding van de Duitse bezetting in Nederland, zal treffen in het moderne dorpshuis aldaar. Ik ben best wel zenuwachtig om een interview te gaan doen met deze door de wol geverfde vakvrouw en duizendpoot. Actrice, zangeres, internationale musicalster, conferencier en lerares, die tussendoor een studie jazz volgde aan het conservatorium te Hilversum. Geboren in Dedemsvaart, getogen in Friesland en nu al een aantal jaren woonachtig in Essen (Duitsland), de liefde achterna…

Door Astrid Koops-Tippersma

Ook Lale Andersen (artiestennaam van Liese-Lotte Helene Berta Bunnenberg) gaat de liefde achterna. Maar wat was de grootste in hààr leven? Haar eerste man Paul Ernst Wilke, of de drie kinderen Björn, Carmen-Litta en Michael, die zij 6 weken na de geboorte van haar jongste verliet? Schitteren op het podium of toch de Joodse componist Rolf Liebermann uit Zwitserland naar wie ze gedurende de tweede wereldoorlog zo verlangde? Of had ze haar hart verpand aan het vertolken van het wereldberoemde lied ‘Lili Marleen’? Ik ben benieuwd wat úw antwoord zal zijn na het zien van deze mooie, boeiende, soms ontroerende maar ook grappige voorstelling ‘Op alle Fronten’.

Het stuk over het fascinerende leven van zangeres Lale Andersen ‘An allen Fronten’, mocht Timmer van de Duitse schrijfster en actrice Gilla Cremer spelen in Nederland. “Ik had met haar contact opgenomen omdat ik zo gefascineerd was door de vrouw en zangeres Lale Andersen. Mede omdat Cremer mij een keer op het podium had gezien, heeft ze mij het stuk ‘gegeven’ en heb ik nu de eer om dit al vanaf 2015 te spelen. De tekst van het lied was toen precies 100 jaar geleden geschreven door de Duitse soldaat Hans Leip.”, aldus een relaxt ogende Inez Timmer. Ze heeft het erg druk in Friesland de komende tijd. “Ik speel verschillende voorstellingen door elkaar, ‘Stockholm’ een Friestalig muzikaal huiskamertheater met Wiebe Kaspers, ‘Eeuwfeest van een schuldig lied’ (muzikale lezing), de solo musical ‘Mademoiselle Chanel’ en ‘Tusken Heimat en Heitelan’, een Fries cabaretconcert.”

Petje af voor Inez die sinds 1971 in het artiestenvak zit. Begonnen als zangeres bij Skyline en daarna zat ze ruim 10 jaar in de eerste Friestalige folkgroep ‘Irolt’. De groep bracht 7 LP’s uit, inspireerde tientallen mensen om in het Fries te gaan zingen en stond daarmee mede aan de basis van de Tsjoch-beweging. Daarna is ze 22 jaar lang op tournee geweest en shows en musicals gedaan in onder andere Oostenrijk, Duitsland en New York. En nu weer terug in Friesland, gelukkig! Met Tseard Nauta aan haar zijde die overigens een niet onverdienstelijke rol speelt in het stuk over het fascinerende lied welke alle kampen in de oorlog tot beroering bracht. Deze multi-instrumentalist speelt piano, accordeon en gitaar, neemt diverse kleine rollen op zich en zingt ook regelmatig mee met de Duitse nummers.

En wat zijn de verdere toekomstplannen, vraag ik aan Inez. “Vanaf eind mei ben ik als host/conferencier twee maanden werkzaam op cruisesschip AIDAprima, met elke avond een ander thema en optreden. Daarnaast werk ik aan een nieuwe show genaamd ‘3×3=10’ waarin ik vertel over tien interessante vrouwen. Het publiek kiest er vervolgens drie waarover ik op mijn eigen manier zal uitweiden. En dan is het in 2018 wel tijd voor mijn autobiografie.” zegt ze lachend. “Een show met de titel: ‘Ik ben een musicalster’ en als ondertitel ‘en wat doet u voor de kost?’ Ik heb inmiddels al zoveel meegemaakt.”

12 mei in Noorderkerkzaal

Tot die tijd raad ik eenieder aan om op vrijdag 12 mei 2017 naar deze bijzondere en boeiende voorstelling te gaan in de Noorderkerkzaal in Sneek. Een uitgelezen kans om deze in Friesland absoluut ondergewaardeerde, veelzijdige, gedreven, spontane en mooie vakvrouw ‘op alle fronten’ te zien schitteren in een rol die haar op het lijf geschreven is!