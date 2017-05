Vuurwerk op F en F clubkampioenschappen Sneek

Sneek – Zaterdag 6 mei vonden de clubkampioenschappen Kyokushin Karate voor Jeugd en beginners plaats bij Sportclub F en F The Inner Way in Sneek. Een kleine 40 karateka’s afkomstig van F en F dojo’s uit onder andere Sneek, Joure, Leeuwarden, Groningen en Franeker namen deel. Ook karateschool Unlimited The Inner Way uit Sint Nyk/ Balk nam deel met een team karateka’s. De onderdelen Kumite (sparring red.) en Kata (stijlvorm red.) stonden op het programma. Het kampioenschap startte met het onderdeel Kata.

Kata

In categorie 1 legde Franeker karateka Kyan de Vries beslag op de eerste plaats. De tweede plaats was voor clubmaatje Aaron Visser. Elahe Pasdarpoughysari uit Sneek pakte de derde plaats. Debutanten Feia van der Wal, Duco Leemburg en Ronald Keulen van Unlimited The Inner Way uit Sint Nyk grepen net naast het eremetaal. Datzelfde gold voor Jesper Dijkstra uit Woudsend. In categorie 2 zegevierde Elise Benschop met een eerste plaats. Eise van er Wal van Unlimited The Inner Way uit Sint Ny pakte een knappe tweede plaats en liet daarmee Sneller Jurre Glashouwer net achter zich die een mooie derde plaats mee naar huis nam. Redmar van Sinder van F en F Kyokushin dojo Groningen wist geen podiumplaats te bemachtigen. Datzelfde gold voor Sneker Daniel van der Kooij, Evie van der Burgh uit Leeuwarden en Thiadrik Leffertstra uit Sint Nyk. Thiadrik kreeg nog wel de stijlprijs van het kampioenschap toegekend door de jury.

Noémie van SInder van F en F Kyokushin dojo Groningen was superieur in categorie 3 en pakte de eerste plaats. Kallysta de Vries uit Franeker werd tweede en Stefan Nieuwenhuis van F en F Kyokushin dojo Sneek pakte een mooie derde plaats. Reyer Start en Hylke Lühoff namen deel op het onderdeel freestyle kata met een bijzondere stijlvorm en sleepten de freestyle prijs in de wacht.

Kumite

In de categorie jongens 8-10 jaar wist Kyan de Vries al zijn partijen voortijdig te beslissen en werd eerste. Clubgenoot Aron Visser werd tweede. Sneker Joost Elzinga nam de derde plaats voor zijn rekening. Jurgen Robbe van Ee behaalde net geen eremetaal maar kreeg wel de spirit prijs (prijs voor meeste doorzettingsvermogen red.) toegekend. Jesper Dijkstra en Adam Ebrahim lieten mooi wedstrijdkarate zien, maar scoorden geen prijs. Elahe Pasdarpourghysari scoorde goud in de categorie meisjes 11-12 jaar. Zilver was er voor Evie van er Burgh van F en F Kyokushin dojo Leeuwarden. De derde plaats werd in de wacht gesleept door Noémie van Sinderen van F en F Kyokushin dojo Groningen. Bente Herrewijn uit Sneek en Kallysta de Vries streden dapper, maar behaalden geen eremetaal.

Jurre Glashouwer was in categorie jongens 11-12 jaa oppermachtig en nam goud mee naar huis.. Stefan Nieuwenhuis scoorde zilver. Harmen Jappie Langeraap van F en F Kyokushin dojo Joure behaalde de derde plaats. Almas Zafar uit Sneek gaf goede tegenstand en werd vierde. Bij de jongens 12-13 jaar scoorde Jun Yi Kunst uit Sint Nyk de eerste plaats Jelle van Ee van F en F Kyokushin dojo Joure werd tweede. Karsten Hoekstra van F en F Kyokushin dojo Sneek behaalde een dappere derde plaats.

In de categorie jongen 14-16 jaar beloofde het vuurwerk te worden. Sneker Fabian van der Kooij vocht bekeken en pakte goud. Reyer Start derde tweede. Milan Herrewijn behaalde brons. Hylke Lühoof, Hafez Ebrahim en Friso Verbeek waren geduchte tegenstanders en geven goed partij maar scoorden geen podiumplaats.