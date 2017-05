‘De Rijdende Bedstede’ bij Vrijmetselaars Sneek

Sneek – Op reis met ‘De Rijdende Bestede’; deze woorden staan aan de basis van het avontuur van Marieke Vinckers. Vanuit haar woonplaats Britswert is ze begin mei vertrokken voor een lange fietstocht door Noord-Nederland. De Rijdende Bedstede is een omgebouwde bakfiets waarin zij slaapt. Haar idee: “Als schrijver en yogini kan ik overal mijn werk doen. Het liefst ben ik buiten in de natuur en ik fiets graag. Ik dacht: laat ik daar nou eens een ultieme combinatie van maken.”

Marieke is van plan een paar maanden door Noord-Nederland te fietsen. In een willekeurig weiland geeft ze op vrijdagen een yogales. En als ze een interview moet houden voor een opdrachtgever, dan klapt ze haar bureaublad uit, zet een krukje op de grond en kan zo aan de slag. Is het schrijfwerk klaar, dan fietst ze weer verder. Waar de reis naartoe gaat? “Waar de reis mij brengt”, antwoordt ze.

Voordracht Sneek 31 mei 2017

Op woensdag 31 mei is Marieke te gast bij Loge Concordia Ad Libertatum in het Logegebouw van de Vrijmetselarij in Sneek. De schrijfster, blogger, vlogger en yogini vertelt deze avond hoe zij tot het project ‘De Rijdende Bedstede’ is gekomen. Organisator Evert van der Veen: “Wij gaan daarna met gasten en Marieke in gesprek, om te kijken of er raakvlakken zijn tussen hetgeen Marieke doet en wat wij als Vrijmetselaars doen. Ook om te zien wat wij van elkaar kunnen leren.”

Deze avond wordt georganiseerd door de Vrijmetselarij in Sneek. In deze openbare lezing wil zij laten zien hoe Vrijmetselaars de verbinding met de samenleving gestalte geven. Iedereen is van harte welkom.

‘De Rijdende Bedstede’…