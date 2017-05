Grootste opblaasbare stormbaan ter wereld in Akkrum

Akkrum – Met 325 meter is de opblaasbare stormbaan, die in Akkrum werd opgezet, de grootste ter

wereld. Belgen presenteerden vorig jaar een baan van 272 meter in Gent, maar de Nederlandse

initiatiefnemers Jumpverhuur uit Akkrum en Augie Attractie & Events uit Dedemsvaart gingen daar

ver overheen.

Het opbouwen van de stormbaan-, survival- en hinderniselementen nam alleen al vier uren in

beslag, vertelt Rik van Raak van Jumpverhuur. Samen met zijn collega Jan August Minke en hun

medewerkers hadden ze de handen vol. ,,We willen gewoon de grootste zijn.’’ De 42 attracties werden in een zigzagbaan aan elkaar gekoppeld, maar elke opstelling is mogelijk. ,,We reizen straks heel Nederland door en kunnen in een vierkant, U-vorm of cirkel staan. Het is maar net wat de mogelijkheden ter plekke zijn.’’

Beide bedrijven hebben voor de stormbaan speciale kussens voor de bochten laten maken, terwijl ook de onderlinge koppeling aan wettelijke eisen voldoen. Het einde van de survivalbaan komt uit op een klimtoren van negen meter hoog, waar deelnemers na een vrije val in een valkussen terechtkomen. De variatie in gekoppelde kussens is zo groot dat de bedrijven voor elke doelgroep aan de slag kunnen. Korte survivalbanen zijn er speciaal voor kinderen, maar voor studenten of deelnemers aan survivals kunnen ook behoorlijk pittige trajecten worden opgezet, vertellen Van Raak en Minke.

Speciaal voor de opstelling in Akkrum waren drie aggregaten met een vermogen van 60 kVA nodig,

die de blowers van alle attracties van stroom voorzagen. Het grootste attractiekussen weegt achthonderd kilo, twee anderen 750 kilo, terwijl de overige kussen in gewicht variëren.

Bij de foto’s: 17050854 – De opbouw van de grootste opblaasbare stormbaan ter wereld baan vergt vier uren. (foto: Noordoost.nl)

17050853 – Grootste opblaasbare stormbaan ter wereld: Op het kaatsveld achter de brede school in Akkrum staat de grootste opblaasbare stormbaan ter wereld in al zijn glorie. (Foto: Jumpverhuur.nl)

17050853_Grootste opblaasbare stormbaan ter wereld 2: Het laatste onderdeel ligt klaar om te worden opgeblazen