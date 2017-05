Winnend LSC in het teken van afscheid

Sneek – ​Het afscheid van de eerste klasse was al een feit, maar de laatste thuiswedstrijd van “the Blues” stond opnieuw in het teken van afscheid nemen. Afscheid van trainer en spelers wel te verstaan, want na dit seizoen keren onder andere trainer Bert Hollander, en spelers Bas Douma, Andy de Vries en Martijn Zwaga alleen nog als gast terug aan de Leeuwarderweg.

Een van die spelers, te weten Bas Douma, eiste meteen in de openingsfase van het treffen met v.v. Emmen een hoofdrol voor zich op, toen hij op stijlvolle wijze een inzet van Resmon Roemahlewang onschadelijk maakte. Aan de andere kant deed ook de goalie van de gasten van zich spreken, want doelman Glenn Arts stopte enige minuten later Marco da Silva af, al ging dat niet helemaal zoals het hoort. Arbiter Harmelink wou echter van geen strafschop weten, maar moest laten wel naar het midden wijzen. Na een klein half uur was Da Silva namelijk wel succesvol, toen hij de bal op eigen helft oppikte en op avontuur ging. De rappe “winger” werd daarbij geen strobreed in de weg gelegd en scoorde vervolgens de openingstreffer. Een klein tien minuten later had de brigade van Bert Hollander niet over geluk te klagen, toen het slotakkoord van de eerste helft, te weten een kopbal van Nick Kroeze, op de paal belandde.

​Na de thee of de limonade leken beide ploegen het wel te geloven en waren de gedachten van een aantal acteurs mogelijk meer bij het treffen op Woudenstein dan bij de eigen verrichtingen. Lange tijd gebeurde er dan ook bitter weinig op de gewijde grond aan de Leeuwarderweg, al moet je om die te ontdekken wel eerst even de plastic mat optillen. Op die mat gebeurde in het restant van de tweede helft in ieder geval niet al te veel meer en zo eindigde de laatste thuiswedstrijd van “the Blues” in een 1-0 overwinning. Die zege kon echter voor wat betreft degenen die bij LSC 1890 Feyenoord een warm hart toedragen, gestolen worden.

LSC 1890 – vv Emmen 1-0 (1-0)

Doelpunten: 1-0 Marco da Silva (29.)

Scheidsrechter: G.A. Harmelink

Opstelling LSC 1890: Bas Douma, Steven van der Zee, Martijn Zwaga, Alex Jansen, Benjamin Ydema, Rutger Kuipers, Jari Boorsma, Patrick Zijde, Allard Westerdijk, Patrick Altenburg en Marco da Silva